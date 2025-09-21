Фото: Нацполіція

Вночі 21 вересня на автошляху М-22 поблизу села Солониця Кременчуцького району сталась смертельна аварія. На жаль, водій не вижив

Про це повідомляє поліція у Полтавській області, передає RegioNews.

Попередньо, 44-річний водій Volkswagen виїхав за межі проїжджої частини та зіткнувся зі стовпом. Внаслідок аварії водій загинув на місці. Його 50-річну пасажирку з травмами госпіталізували медики.

"За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині авто вилетіло в кювет і перекинулося. Від отриманих травм загинув 16-річний хлопець. Водій був п'яний, йому оголосили підозру.