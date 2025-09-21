13:50  20 вересня
На Полтавщині чоловік кинув гранату в аптеку
12:19  20 вересня
На Полтавщині поїзд протаранив авто Mazda: постраждало немовля
11:54  20 вересня
Внаслідок ворожої атаки на Київщині пошкоджені будинки та автомобілі
21 вересня 2025, 10:50

Смертельна ДТП на Полтавщині: водій загинув на місці

21 вересня 2025, 10:50
Фото: Нацполіція
Вночі 21 вересня на автошляху М-22 поблизу села Солониця Кременчуцького району сталась смертельна аварія. На жаль, водій не вижив

Про це повідомляє поліція у Полтавській області, передає RegioNews.

Попередньо, 44-річний водій Volkswagen виїхав за межі проїжджої частини та зіткнувся зі стовпом. Внаслідок аварії водій загинув на місці. Його 50-річну пасажирку з травмами госпіталізували медики.

"За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині авто вилетіло в кювет і перекинулося. Від отриманих травм загинув 16-річний хлопець. Водій був п'яний, йому оголосили підозру.

