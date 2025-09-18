Фото: Нацполіція

У Полтавській області викрили молодих хлопців. Відомо, що вони підпалювали авто в різних районах міста

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Як розповіли в поліції, до підпалів причетні двоє хлопців 17 та 19 років. Вони підпалили чотири автівки. За це вони вже отримали підозри.

"Слідчі за процесуального керівництва прокуратури вже звернулися до суду з клопотанням про обрання фігурантам запобіжних заходів", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, нещодавно у Львові "на гарячому" затримали двох підлітків, які заклали саморобний вибуховий пристрій під авто українського військового. Організаторами теракту виявились 17-річний хлопець із Дніпропетровщини та 16-річна дівчина з Черкаської області, завербовані ворогом.