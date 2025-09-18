08:10  18 сентября
18 сентября 2025, 10:08

Хотел отомстить: в Киеве мужчина сжег Toyota

18 сентября 2025, 10:08
Фото: полиция
В Днепровском районе столицы полностью сгорел автомобиль Toyota

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Как выяснили правоохранители, автомобиль подожгли с помощью пластиковой бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью. Машина выгорела почти полностью.

Полицейские установили, что к преступлению причастен 33-летний киевлянин. По словам мужчины, он решил "отомстить" владельцу, потому что принял эту машину за ту, что несколько дней назад чуть не сбила его на улице.

Злоумышленнику сообщили о подозрении. Ему грозит до 10 лет заключения за умышленное повреждение имущества.

Напомним, в поселке Коцюбинское в Киевской области мужчина поджег гараж с владельцем. Пострадавшего госпитализировали.

