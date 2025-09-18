Замість Петра І – бойовий вертоліт Мі-2: у Полтаві відкрили нову експозицію

Фото: інтернет видання "Полтавщина"

У центрі Полтави встановили вертоліт Мі-2 на постаменті, де ще навесні стояв пам’'тник на місці відпочинку Петра І

Про це пише інтернет-видання "Полтавщина", передає RegioNews.

Зазначається, що тимчасова експозиція змонтована на перехресті вулиць Спаської та Пилипа Орлика біля простору розвитку "Містохаб".

Гелікоптер доставили та встановили за допомогою крану.

Як розповів "Суспільному" речник 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського Євген Ракіта, транспорт раніше використовувався для виконання бойових завдань.

Вертоліт залишатиметься у Полтаві для огляду орієнтовно до трьох тижнів.

Ініціатива приурочена до 10-ї річниці створення бригади. Перший гелікоптер "Мі-8" підрозділ отримав 1 жовтня 2015 року – цей день і вважається днем народження 18 ОБрАА.

Як відомо, раніше на місці, де стояв пам'ятник російському царю, встановили гігантський дідух.

Нагадаємо, що пам'ятник російському цареві у Полтаві знесли ще в лютому 2025 року. Демонтаж відбувся завдяки небайдужим громадянам і без залучення бюджетних коштів. До цього три роки Петро стояв обмотаний чорним пакетом.