В Полтаве снесли памятник Петру I

фото: интернет-издание "Полтавщина"

Памятник русскому царю перед входом в полтавский музей убрали. Его переместили с постамента в музейный фонд

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы, передает RegioNews.

До этого Петр три года стоял обмотанный черным пакетом.

Демонтаж памятника провели неравнодушные граждане без привлечения бюджетных и государственных средств.

Как известно, в городе также планируют памятник на месте "отдыха" Петра I , а также табличку коменданту российской оккупационной армии Алексею Келину.

Напомним, недавно Министерство культуры исключило памятники Петру I, Монумент Славы, защитникам Полтавы и коменданту крепости Алексею Келину из соответствующего Госреестра, что позволяет городскому совету самостоятельно принять решение о демонтаже.