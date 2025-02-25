В Полтаве снесли памятник Петру I
Памятник русскому царю перед входом в полтавский музей убрали. Его переместили с постамента в музейный фонд
Об этом сообщают местные телеграммы-каналы, передает RegioNews.
До этого Петр три года стоял обмотанный черным пакетом.
Демонтаж памятника провели неравнодушные граждане без привлечения бюджетных и государственных средств.
Как известно, в городе также планируют памятник на месте "отдыха" Петра I , а также табличку коменданту российской оккупационной армии Алексею Келину.
Напомним, недавно Министерство культуры исключило памятники Петру I, Монумент Славы, защитникам Полтавы и коменданту крепости Алексею Келину из соответствующего Госреестра, что позволяет городскому совету самостоятельно принять решение о демонтаже.
Стало известно, сколько памятников культуры повредили россияне за три года полномасштабной войныВсе новости »
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