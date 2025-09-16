12:05  16 вересня
У Львові чоловік змусив доньку до фіктивного шлюбу заради відстрочки для "клієнта"
10:59  16 вересня
Матч Легенд у Лісабоні: збірна світу з Усиком програла Португалії
08:20  16 вересня
Наркотики в печиві та маслі: на Волині подружжя організувало "солодкий" наркобізнес
UA | RU
UA | RU
16 вересня 2025, 16:45

На Полтавщині педофіл неодноразово ґвалтував хлопчика з інвалідністю

16 вересня 2025, 16:45
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

На Полтавщині засудили чоловіка, який зґвалтував хлопчика з інвалідністю. Найближчі роки він проведе за ґратами  

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Влітку 2022 року житель Полтавщини побачив на вулиці 13-річного хлопчика з інвалідністю. Чоловік покликав дитину на перший поверх покинутої будівлі та вчинив сексуальне насильство.

У жовтні того ж року неподалік одного з готелів Полтави під час патрулювання військовослужбовці Нацгвардії побачили кривдника, коли той знову ґвалтував дитину. Тоді зловмисника затримали. Під час розслідування з'ясувалось, що він неодноразово чинив протиправні дії щодо малолітнього.

Свою провину зловмисник визнав частково. Проте слідство зібрало всі потрібні докази. Його засудили до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, жителя Полтави обвинувачують у вбивстві та зґвалтуванні 12-річної дівчинки, а також у скоєнні сексуального насильства щодо ще однієї дитини. Відомо, що він заманив 12-річну дівчинку в авто, після чого привіз додому, де ґвалтував та фотографував оголеною на камеру мобільного телефону. Згодом він вбив дитину.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
педофіл діти Полтавська область
В Україні викрили іноземців, які платили дітям по 200 євро за участь у розпусних діях
16 вересня 2025, 07:59
У Харкові затримали чоловіка, який зґвалтував неповнолітню на кладовищі
08 вересня 2025, 18:15
Всі новини »
16 вересня 2025
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Українці мають знати і пам'ятати, як починався їхній незалежний футбол, як і чим жила Україна у свій перший незалежний рік
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
На Одещині 44-річна іноземка за 12 000 доларів переправляла чоловіків до Молдови
16 вересня 2025, 17:29
Ринок поховань у Полтаві: як "вільні" місця на закритих кладовищах стають платними
16 вересня 2025, 17:24
У Рівному водій BMW на пішохідному переході смертельно травмував жінку з собакою
16 вересня 2025, 17:06
На сайті Полтавської міськради переплутали вірші Шевченка з рядками Яна Таксюра
16 вересня 2025, 16:50
Завдали понад 3 млн грн шкоди природі: на Київщині браконьєри ловили рибу у Чорнобильській зоні
16 вересня 2025, 16:30
На Одещині судитимуть чоловіка, який займався браконьєрством на річці Дунай
16 вересня 2025, 16:25
На Кіровоградщині засудили чоловіка до 10 років за зґвалтування 13-річної дівчинки
16 вересня 2025, 15:59
Мережею шириться інформація про підвищення штрафів за порушення ПДР в Україні – коментар патрульної поліції
16 вересня 2025, 15:53
Укрпошта втратила 2,5 млрд грн від початку війни – компанія на межі дефолту
16 вересня 2025, 15:40
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Письменник і журналіст Володимир Миленко: Моя нова книжка, "1992. Як починався український футбол", це нагадування про нашу історію, причому не тільки футбольну
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Володимир Фесенко
Ігор Луценко
Всі блоги »