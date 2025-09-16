Ілюстративне фото

На Полтавщині засудили чоловіка, який зґвалтував хлопчика з інвалідністю. Найближчі роки він проведе за ґратами

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Влітку 2022 року житель Полтавщини побачив на вулиці 13-річного хлопчика з інвалідністю. Чоловік покликав дитину на перший поверх покинутої будівлі та вчинив сексуальне насильство.

У жовтні того ж року неподалік одного з готелів Полтави під час патрулювання військовослужбовці Нацгвардії побачили кривдника, коли той знову ґвалтував дитину. Тоді зловмисника затримали. Під час розслідування з'ясувалось, що він неодноразово чинив протиправні дії щодо малолітнього.

Свою провину зловмисник визнав частково. Проте слідство зібрало всі потрібні докази. Його засудили до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, жителя Полтави обвинувачують у вбивстві та зґвалтуванні 12-річної дівчинки, а також у скоєнні сексуального насильства щодо ще однієї дитини. Відомо, що він заманив 12-річну дівчинку в авто, після чого привіз додому, де ґвалтував та фотографував оголеною на камеру мобільного телефону. Згодом він вбив дитину.