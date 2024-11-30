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30 ноября 2024, 00:24

Похитил, изнасиловал, убил и поджег: в Полтаве будут судить 57-летнего педофила

30 ноября 2024, 00:24
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фото: прокуратура
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Жителя Полтавы обвиняют в убийстве и изнасиловании 12-летней девочки, а также в совершении сексуального насилия в отношении еще одного ребенка

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

По данным следствия, в мае этого года вечером 57-летний мужчина увидел на одной из улиц Полтавы 12-летнюю девочку. Он заманил ее в свой автомобиль, привез домой, где насиловал и фотографировал обнаженной на камеру мобильного телефона.

Утром злоумышленник вывез ребенка за пределы города, убил, обжег огнем из газовой горелки, перевез тело в лесополосу и забросал ветками.

Расследуя преступление, правоохранители обыскали дом фигуранта и обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику с фотографиями другой обнаженной девочки. Таким образом, была установлена причастность мужчины к совершению в августе 2023 года сексуального насилия в отношении 9-летней внучки знакомых.

Сейчас обвиняемый находится под стражей.

Напомним, в Хмельницкой области мужчину заключили в тюрьму за сексуальное насилие над 5-летним мальчиком.

суд Полтава убийство изнасилование ребенок
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