фото: прокуратура

Жителя Полтавы обвиняют в убийстве и изнасиловании 12-летней девочки, а также в совершении сексуального насилия в отношении еще одного ребенка

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

По данным следствия, в мае этого года вечером 57-летний мужчина увидел на одной из улиц Полтавы 12-летнюю девочку. Он заманил ее в свой автомобиль, привез домой, где насиловал и фотографировал обнаженной на камеру мобильного телефона.

Утром злоумышленник вывез ребенка за пределы города, убил, обжег огнем из газовой горелки, перевез тело в лесополосу и забросал ветками.

Расследуя преступление, правоохранители обыскали дом фигуранта и обнаружили мобильный телефон и компьютерную технику с фотографиями другой обнаженной девочки. Таким образом, была установлена причастность мужчины к совершению в августе 2023 года сексуального насилия в отношении 9-летней внучки знакомых.

Сейчас обвиняемый находится под стражей.

Напомним, в Хмельницкой области мужчину заключили в тюрьму за сексуальное насилие над 5-летним мальчиком.