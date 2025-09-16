В Украине разоблачили иностранцев, которые платили детям по 200 евро за участие в развратных действиях

Иллюстративное фото: из открытых источников

Украинские правоохранители разоблачили двух иностранных граждан в вербовке и сексуальной эксплуатации детей. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Следствие установило, что двое мужчин, 33 и 55 лет, находившиеся на территории Украины, в течение нескольких месяцев подыскивали детей из малообеспеченных семей. Пользуясь трудным материальным положением семей, они платили 150-200 евро за возможность сексуально эксплуатировать детей.

Кроме того, злоумышленники совершали в отношении детей развратные действия, фиксировавшиеся на мобильных телефонах. Изготовленные материалы они в дальнейшем распространялись в Интернете.

Деятельность иностранцев квалифицирована по ряду статей Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 149 – торговля людьми, совершенная в отношении малолетнего лица.

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 156 – развращение малолетних.

ч. 4 ст. 301-1 – изготовление и распространение детской порнографии.

Уведомление о подозрении направлено в компетентный орган государства, гражданами которого являются подозреваемые.

Напомним, на Буковине суд признал 49-летнего жителя Черновицкого района виновным в совершении сексуального насилия в отношении трех малолетних детей. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы.

