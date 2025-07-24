Смертельное ДТП с ТЦК и полицией: в Полтавской области будут судить бывшего правоохранителя
В Полтавской области будут судить бывшего правоохранителя, повлекшего смертельное ДТП. Стало известно, что ему угрожает
Об этом сообщает издание "Полтавщина", передает RegioNews.
Полтавская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего правоохранителя, который в мае этого года вызвал смертельное ДТП вблизи села Мачехи Полтавского района.
2 мая правоохранитель в пьяном виде ехал в направлении Полтавы. Там он выехал на встречную полосу, где столкнулся с Opel Insignia. В результате смертельного ДТП погибли 23-летний патрульный Анатолий Ильяшенко, коллега водителя, и 36-летний военнослужащий ТЦК и СП Виктор Боровко.
После аварии правоохранитель был уволен Его действия квалифицировали по ч. 4 ст. 286-1 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель нескольких человек. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Напомним, в мае произошло ДТП в Полтавской области. В результате аварии погибли работник ТЦК и сотрудник полиции. Сообщалось, что в салоне автомобиля также находился гражданский мужчина, которого работник ТЦК задержал в Кременчуге. Потерпевшего госпитализировали.