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24 июля 2025, 14:47

Смертельное ДТП с ТЦК и полицией: в Полтавской области будут судить бывшего правоохранителя

24 июля 2025, 14:47
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Фото из открытых источников
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В Полтавской области будут судить бывшего правоохранителя, повлекшего смертельное ДТП. Стало известно, что ему угрожает

Об этом сообщает издание "Полтавщина", передает RegioNews.

Полтавская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего правоохранителя, который в мае этого года вызвал смертельное ДТП вблизи села Мачехи Полтавского района.

2 мая правоохранитель в пьяном виде ехал в направлении Полтавы. Там он выехал на встречную полосу, где столкнулся с Opel Insignia. В результате смертельного ДТП погибли 23-летний патрульный Анатолий Ильяшенко, коллега водителя, и 36-летний военнослужащий ТЦК и СП Виктор Боровко.

После аварии правоохранитель был уволен Его действия квалифицировали по ч. 4 ст. 286-1 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель нескольких человек. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в мае произошло ДТП в Полтавской области. В результате аварии погибли работник ТЦК и сотрудник полиции. Сообщалось, что в салоне автомобиля также находился гражданский мужчина, которого работник ТЦК задержал в Кременчуге. Потерпевшего госпитализировали.

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