11 вересня 2025, 16:05

У Полтаві сталась ДТП за участі трьох автомобілів та машини поліції

11 вересня 2025, 16:05
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Аварія сталась біля «Медіона»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-канал PVP.POLTAVA.

"Аварія біля "Медіона" за участі трьох легковиків та службового авто поліції", – йдеться у повідомленні.

Обставини аварії поки що невідомі.

Нагадаємо, у Полтавській області будуть судити колишнього правоохоронця, який у нетверезому стані спричинив смертельну ДТП. Тепер йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

