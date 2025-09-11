У Полтаві сталась ДТП за участі трьох автомобілів та машини поліції

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеграм-канал PVP.POLTAVA.

"Аварія біля "Медіона" за участі трьох легковиків та службового авто поліції", – йдеться у повідомленні.

Обставини аварії поки що невідомі.

Нагадаємо, у Полтавській області будуть судити колишнього правоохоронця, який у нетверезому стані спричинив смертельну ДТП. Тепер йому загрожує до 12 років позбавлення волі.