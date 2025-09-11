09:05  11 сентября
Штормовое предупреждение: ветер и ливни на западе Украины
08:36  11 сентября
Ударила мать ножом: женщине в Кривом Роге объявили подозрение
07:38  11 сентября
Поджог вышки связи и жилья: на Черниговщине задержали серийного поджигателя
11 сентября 2025, 10:35

В Полтавской области подросток погиб после падения с многоэтажки

11 сентября 2025, 10:35
Фото: Нацполиция
Трагический инцидент произошел в городе Карловка 10 сентября. Известно, что парню было всего 16 лет

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

По предварительным данным, 16-летний парень упал с крыши девятиэтажного жилого дома. К сожалению, от полученных травм он скончался на месте.

"По данному факту следователи полиции под процессуальным руководством Карловского отдела Решетиловской окружной прокуратуры приступили к досудебному расследованию по статье 115 Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Житомире 17-летняя девушка убила парня из-за ревности. Предварительно установлено, что при употреблении алкоголя между парой возник конфликт. Девушка нанесла парню ранения ножом. От полученных ран он умер на месте.

Все новости »
