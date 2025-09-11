Фото: Нацполіція

Трагічний інцидент стався у місті Карлівка 10 вересня. Відомо, що хлопцю було лише 16 років

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

За попередніми даними, 16-річний хлопець впав із даху дев’ятиповерхового житлового будинку. На жаль, від отриманих травм, він помер на місці.

"За даним фактом слідчі поліції під процесуальним керівництвом Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування за статтею 115 Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

