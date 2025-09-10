Фото: Нацполіція

На Полтавщині 22-річний місцевий житель отримав підозру. Він до смерті побив 40-річного знайомого

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

4 вересня медики повідомили правоохоронцям, що до лікарні доставили 40-річного чоловіка. На жаль, він від отриманих травм помер. З'ясувалось, що причетний був 22-річний місцевий житель.

Попередньо, двоє чоловіків посварились. В ході суперечки 22-річний чоловік почав бити 40-річного знайомого. Саме після цього потерпілого госпіталізували. Правоохоронці вже оголосили про підозру 22-річному місцевому жителю та обрали йому запобіжний захід.

Тепер йому загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.

