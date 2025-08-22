11:54  22 августа
Находка с ледникового периода: на Полтавщине обнаружили бивень мамонта
09:35  22 августа
Беременность в 15 лет: в Харькове осудили мужчину за сексуальное преступление
07:05  22 августа
Вместо балкона – дом: житель Одессы расширил жилье за счет охранной зоны
UA | RU
UA | RU
22 августа 2025, 16:39

Мэр Павлограда о демонтаже сталинского танка: "Ценности для общества он не представляет"

22 августа 2025, 16:39
Читайте також українською мовою
Фото: Павлоград.dp.ua
Читайте також
українською мовою

В Павлограде демонтировали сталинский танк, который долгое время стоял в городе как памятный объект

Об этом городской голова Павлограда Анатолий Вершина рассказал интернет-изданию "Известно", передает RegioNews.

После этого начали появляться слухи, что якобы технику хотели приобрести частные лица или предприятия. Однако, по словам мэра города, никаких официальных предложений на самом деле не поступало.

"Танк сам по себе не представляет какого-либо материального интереса. Его невозможно взять и сдать на металл. Там особый сплав, который не принимается даже на металлоприемные пункты. Поэтому этот танк с экономической точки зрения не представляет ценности. Единственный, кто у нас спрашивал, это Музей истории Вооруженных Сил Украины, который находится в городе Полтава", – пояснил городской голова Павлограда.

Впрочем, вопрос вызвал дискуссию среди депутатов. Часть из них не поддержала идею бесплатной передачи экспоната, поэтому решение отложили. По информации мэра, пока танк хранится на территории одного из коммунальных предприятий. Техника в удовлетворительном состоянии, но дальнейшая ее судьба еще не определена.

Демонтированный танк. Фото: "Известно"

Однако создавать для него отдельный музей нет смысла. Танковая модель, которую когда-то установили в Павлограде, считается неудачной и не имеет особого исторического значения. Если же из Полтавы снова поступит официальный запрос, городские власти могут вернуться к рассмотрению этого вопроса.

Напомним, городской голова Павлограда еще в начале полномасштабной войны передал военным свое официально зарегистрированное ружье. Сейчас это оружие находится на фронте и продолжает использоваться, однако его дальнейшая роль зависит от изменения тактики боевых действий.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Павлоград Сталин танк демонтаж музей Полтава Анатолий Вершина
Личное ружье мэра Павлограда используют для борьбы с врагом
22 августа 2025, 15:02
Находка с ледникового периода: на Полтавщине обнаружили бивень мамонта
22 августа 2025, 11:54
Мост на Днепропетровщине в критическом состоянии: ремонт обойдется более чем в миллиард гривен
18 августа 2025, 14:50
Все новости »
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
В Тернопольской области заработал завод по производству овощных консерв и полуфабрикатов
22 августа 2025, 17:19
Зарплаты до 120 тыс. грн: какие вакансии актуальны в Харьковской области на этой неделе
22 августа 2025, 17:05
Россияне снова ударили по Константиновке, есть жертвы
22 августа 2025, 16:39
В Житомире мужчина погиб после ножевого ранения от "застольного товарища"
22 августа 2025, 16:11
Такого финала он не ожидал: в Луцке парень сделал предложение возлюбленной
22 августа 2025, 15:58
На Тернопольщине мужчина до смерти избил знакомую
22 августа 2025, 15:55
С завтрашнего дня Подольский мост в Киеве снова будет работать в обоих направлениях
22 августа 2025, 15:38
В Киевской области солдата судили за драку с командиром
22 августа 2025, 15:36
В Тернопольской области будут судить злоумышленников, продавших фальшивых водительских удостоверений на 35 млн грн
22 августа 2025, 15:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Все публикации »
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Все блоги »