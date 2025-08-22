Фото: Павлоград.dp.ua

В Павлограде демонтировали сталинский танк, который долгое время стоял в городе как памятный объект

Об этом городской голова Павлограда Анатолий Вершина рассказал интернет-изданию "Известно", передает RegioNews.

После этого начали появляться слухи, что якобы технику хотели приобрести частные лица или предприятия. Однако, по словам мэра города, никаких официальных предложений на самом деле не поступало.

"Танк сам по себе не представляет какого-либо материального интереса. Его невозможно взять и сдать на металл. Там особый сплав, который не принимается даже на металлоприемные пункты. Поэтому этот танк с экономической точки зрения не представляет ценности. Единственный, кто у нас спрашивал, это Музей истории Вооруженных Сил Украины, который находится в городе Полтава", – пояснил городской голова Павлограда.

Впрочем, вопрос вызвал дискуссию среди депутатов. Часть из них не поддержала идею бесплатной передачи экспоната, поэтому решение отложили. По информации мэра, пока танк хранится на территории одного из коммунальных предприятий. Техника в удовлетворительном состоянии, но дальнейшая ее судьба еще не определена.

Демонтированный танк. Фото: "Известно"

Однако создавать для него отдельный музей нет смысла. Танковая модель, которую когда-то установили в Павлограде, считается неудачной и не имеет особого исторического значения. Если же из Полтавы снова поступит официальный запрос, городские власти могут вернуться к рассмотрению этого вопроса.

Напомним, городской голова Павлограда еще в начале полномасштабной войны передал военным свое официально зарегистрированное ружье. Сейчас это оружие находится на фронте и продолжает использоваться, однако его дальнейшая роль зависит от изменения тактики боевых действий.