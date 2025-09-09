У Полтаві замінили російського царя на фото-зону: як тепер виглядає місце, де раніше був скандальний пам'ятник
Жителі Полтави помітили, як змінилась зона, де раніше стояв пам'ятник російському цареві Петру. Тепер там встановили естетичний декор
Такі відео публікують у місцевих Telegram-каналах, передає RegioNews.
Місцеві жителі показали, як тепер виглядає місце, де раніше був пам'ятник російському цареві. Тепер тут встановили гігантський очерет. Таким чином замість російського символу там з'явилась оригінальна фотозона.
Нагадаємо, що пам'ятник російському цареві у Полтаві знесли ще в лютому 2025 року. Демонтаж відбувся завдяки небайдужим громадянам і без залучення бюджетних коштів. До цього три роки Петро стояв обмотаний чорним пакетом.
