Вместо сноса: на Днепропетровщине советский памятник "перекрасили"

Фото: facebook.com/UADecolonization

В поселке Яворницкое Синельниковского района решили не сносить советский памятник, а нанести на него флаг Украины

Об информирует "Відомо" со ссылкой на проект "Деколонизация. Украина", передает RegioNews.

Вместо советской звезды на мемориале погибшим украинцам во Второй мировой войне теперь развевается флаг Украины.

"Отредактировали" и даты – вместо "1941-1945" на памятнике теперь указано "1939-1945".

Так мемориал выглядел раньше

Историческая справка

Российская власть часто искажает историю Второй мировой войны, скрывая роль СССР.

23 августа 1939 года Германия и СССР подписали Пакт Молотова-Риббентропа с секретным протоколом о разделе Восточной Европы. Уже через неделю началась война: Германия напала на Польшу с запада, а СССР — с востока. В Бресте состоялся совместный парад армий-союзников.

Россия же считает началом войны 22 июня 1941 года — день нападения Германии на СССР, называя этот период Великой Отечественной войной. Эти факты неудобны для России, ведь именно этот фрагмент войны стал основой идеологии "русского мира", отмечают эксперты.

Как известно, процесс декоммунизации и деколонизации продолжается в Украине с 2015 года. За десять лет сотни улиц, проспектов, площадей и парков получили новые названия.

Напомним, недавно в центре Запорожья коммунальщики занялись дерусификацией. Они убрали немало вывесок, написанных на русском языке.

Ранее в Харьковской области активисты сняли с братской могилы в Ольховке табличку на русском языке. Они отметили, что это лишь один из шагов процесса очищения мемориалов от символов РФ.