09:59  08 августа
В Киеве пьяный водитель влетел в дерево: пострадали две женщины
06:09  08 августа
Продажа фальсифицированного алкоголя и сигарет в Киевской и Хмельницкой областях: дело передали в суд
03:15  08 августа
Арт-объект с Днепропетровщины получил признание за границей
UA | RU
UA | RU
08 августа 2025, 15:22

Вместо сноса: на Днепропетровщине советский памятник "перекрасили"

08 августа 2025, 15:22
Читайте також українською мовою
Фото: facebook.com/UADecolonization
Читайте також
українською мовою

В поселке Яворницкое Синельниковского района решили не сносить советский памятник, а нанести на него флаг Украины

Об информирует "Відомо" со ссылкой на проект "Деколонизация. Украина", передает RegioNews.

Вместо советской звезды на мемориале погибшим украинцам во Второй мировой войне теперь развевается флаг Украины.

"Отредактировали" и даты – вместо "1941-1945" на памятнике теперь указано "1939-1945".

Так мемориал выглядел раньше

Историческая справка

Российская власть часто искажает историю Второй мировой войны, скрывая роль СССР.

23 августа 1939 года Германия и СССР подписали Пакт Молотова-Риббентропа с секретным протоколом о разделе Восточной Европы. Уже через неделю началась война: Германия напала на Польшу с запада, а СССР — с востока. В Бресте состоялся совместный парад армий-союзников.

Россия же считает началом войны 22 июня 1941 года — день нападения Германии на СССР, называя этот период Великой Отечественной войной. Эти факты неудобны для России, ведь именно этот фрагмент войны стал основой идеологии "русского мира", отмечают эксперты.

Как известно, процесс декоммунизации и деколонизации продолжается в Украине с 2015 года. За десять лет сотни улиц, проспектов, площадей и парков получили новые названия.

Напомним, недавно в центре Запорожья коммунальщики занялись дерусификацией. Они убрали немало вывесок, написанных на русском языке.

Ранее в Харьковской области активисты сняли с братской могилы в Ольховке табличку на русском языке. Они отметили, что это лишь один из шагов процесса очищения мемориалов от символов РФ.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
памятник Днепропетровская область краска дерусификация мемориал
В Днепре вандалы повредили мемориал жертвам нацизма
08 августа 2025, 13:50
В Каменском внук убил бабушку швейной машинкой во время ссоры
07 августа 2025, 15:41
В Запорожье начали дерусификацию знаменитого парка
06 августа 2025, 14:36
Все новости »
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
В Кропивницком задержан 47-летний безработный за помощь в корректировке воздушных ударов РФ
08 августа 2025, 16:20
В Одесской области адмиралу рф объявили подозрение за незаконное удержание гражданских членов экипажа "Сапфира"
08 августа 2025, 15:59
На Волыни пограничники задержали проводника поезда, который пытался вывезти мужчину в Польшу
08 августа 2025, 15:56
На Прикарпатье судили военного, который стал уклонистом, потому что "мама так посоветовала"
08 августа 2025, 15:47
Разоблачено руководство Госпродпотребслужбы Винницкой области на махинациях со служебным жильем
08 августа 2025, 15:40
В Закарпатье пограничника задержали во время получения взятки
08 августа 2025, 15:39
Шпион Кремля: на оккупированных территориях россияне вводят свой мессенджер – чем это опасно
08 августа 2025, 15:29
В Кривом Роге разоблачили медика и сообщника на взятке $5 тыс. за фиктивные документы для отсрочки от службы
08 августа 2025, 15:20
В Тернопольской области разоблачили организованную преступную группу, которая сбывала наркотики, оружие и боеприпасы
08 августа 2025, 15:09
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Все публикации »
Валерий Чалый
Вадим Денисенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »