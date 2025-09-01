На Полтавщине во время пожара обнаружили тело женщины: полиция выясняет обстоятельства

Фото: Национальная полиция

В воскресенье, 31 августа, около 14:50 в полицию поступило сообщение о пожаре в частном доме в селе Гутировка Полтавской общины

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и спасатели. После ликвидации пожара правоохранители обнаружили в доме тело владелицы дома, 1972 года рождения, без признаков жизни.

Причины смерти будут устанавливаться судебно-медицинской экспертизой.

По факту пожара начато уголовное производство.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, на днях в селе Гирявые Исковцы Миргородского района Полтавской области произошел пожар в частном доме. После ликвидации огня спасатели обнаружили тело местного жителя 1954 года рождения без признаков жизни.

Ранее в селе Вертиевка Черниговской области произошел пожар в частном доме. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили 17-летнего парня без признаков жизни.