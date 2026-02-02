Укрпочта сменила логотип, заплатив 600 миллионов

фото: facebook.com/ukrposhta

Акционерное общество «Укрпочта» представило обновленный визуальный стиль и новый логотип в честь своего 32-летия

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на публикацию пресс-службы Укрпочты.

"Сегодня "Укрпочте" – 32 года. Мы росли вместе со страной. Вместе переживали сложные годы", – напомнили в компании.

Отмечается, что "новый логотип усугубит украинскую идентичность, а шрифт – это продолжение украинской почтовой эстетики в современной форме".

Позже народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Укрпочта сменила логотип, заплатив за это 600 000 грн. Также он добавил, что это уже второе изменение логотипа при руководстве почтой Игоря Смилянского.

Ранее мы сообщали о том, что у Укрпочты будут собственные почтоматы. Это подтвердил гендиректор оператора Игорь Смилянский.