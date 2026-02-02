20:57  02 февраля
В Киеве завтра перекроют центр: в чем причина
15:59  02 февраля
На Закарпатье пограничники задержали насильника, пытавшегося переплыть Тису и сбежать из Украины
15:19  02 февраля
Синоптикиня предупредила о сильных морозах 3 февраля
02 февраля 2026, 20:37

Укрпочта сменила логотип, заплатив 600 миллионов

02 февраля 2026, 20:37
фото: facebook.com/ukrposhta
Акционерное общество «Укрпочта» представило обновленный визуальный стиль и новый логотип в честь своего 32-летия

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на публикацию пресс-службы Укрпочты.

"Сегодня "Укрпочте" – 32 года. Мы росли вместе со страной. Вместе переживали сложные годы", – напомнили в компании.

Отмечается, что "новый логотип усугубит украинскую идентичность, а шрифт – это продолжение украинской почтовой эстетики в современной форме".

Позже народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Укрпочта сменила логотип, заплатив за это 600 000 грн. Также он добавил, что это уже второе изменение логотипа при руководстве почтой Игоря Смилянского.

Ранее мы сообщали о том, что у Укрпочты будут собственные почтоматы. Это подтвердил гендиректор оператора Игорь Смилянский.

