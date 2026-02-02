20:57  02 февраля
В Киеве завтра перекроют центр: в чем причина
15:59  02 февраля
На Закарпатье пограничники задержали насильника, пытавшегося переплыть Тису и сбежать из Украины
15:19  02 февраля
Синоптикиня предупредила о сильных морозах 3 февраля
02 февраля 2026, 18:59

В Сумах активисты призывают брать бездомных животных на передержку во время сильных морозов

02 февраля 2026, 18:59
иллюстративное фото: из открытых источников
Активистка Сумской областной организации ОО «Защита Государства» Марфа собственным примером призвала помочь бездомным животным во время морозов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу ОО Защита Государства. Сумы в Фейсбуке.

"Во время сильного похолодания, которое сейчас в Сумской области, это речь не о комфорте, а о выживании для бездомных собак и кошек", – говорится в сообщении.

Представители Сумской областной организации ОО "Защита Государства" на днях посетили убежище и убедились в этом на собственном опыте.

"Хотелось бы, конечно, взять животное навсегда, но имея дома уже двух подобранных кошек, нет такой возможности. Да я очень хочу не проходить мимо. Я могу помочь хотя бы так и это лучше мороза и одиночества в вольере", – считает Марфа.

Напомним, в Сумской области полицейские спасли котенка из-под завалов после удара россиян. Животное чудом выжило под завалами.

27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
