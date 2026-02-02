В Сумах активисты призывают брать бездомных животных на передержку во время сильных морозов

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу ОО Защита Государства. Сумы в Фейсбуке.

"Во время сильного похолодания, которое сейчас в Сумской области, это речь не о комфорте, а о выживании для бездомных собак и кошек", – говорится в сообщении.

Представители Сумской областной организации ОО "Защита Государства" на днях посетили убежище и убедились в этом на собственном опыте.

"Хотелось бы, конечно, взять животное навсегда, но имея дома уже двух подобранных кошек, нет такой возможности. Да я очень хочу не проходить мимо. Я могу помочь хотя бы так и это лучше мороза и одиночества в вольере", – считает Марфа.

