В Сумах активисты призывают брать бездомных животных на передержку во время сильных морозов
Активистка Сумской областной организации ОО «Защита Государства» Марфа собственным примером призвала помочь бездомным животным во время морозов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу ОО Защита Государства. Сумы в Фейсбуке.
"Во время сильного похолодания, которое сейчас в Сумской области, это речь не о комфорте, а о выживании для бездомных собак и кошек", – говорится в сообщении.
Представители Сумской областной организации ОО "Защита Государства" на днях посетили убежище и убедились в этом на собственном опыте.
"Хотелось бы, конечно, взять животное навсегда, но имея дома уже двух подобранных кошек, нет такой возможности. Да я очень хочу не проходить мимо. Я могу помочь хотя бы так и это лучше мороза и одиночества в вольере", – считает Марфа.
Напомним, в Сумской области полицейские спасли котенка из-под завалов после удара россиян. Животное чудом выжило под завалами.