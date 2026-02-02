20:57  02 февраля
02 февраля 2026, 19:39

Гендиректор ДТЭК отреагировал на обстрел автобуса с шахтерами в Днепропетровской области

02 февраля 2026, 19:39
фото: tsn.ua
Воскресенье, 1 февраля, стало одним из самых темных дней в истории компании из-за российской атаки по автобусу с шахтерами

Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко, сообщает RegioNews со ссылкой на его интервью изданию Bloomberg.

По его словам, вчера был один из самых темных дней в истории компании, учитывая то, что "мы находимся в условиях войны с 2014 года".

"Шахтеры просто ехали домой по смене в свои семьи, и они целенаправленно были атакованы двумя российскими дронами", – добавил Тимченко.

Напомним, 1 февраля около 15:45, российские войска нанесли удар беспилотниками по Павлоградскому району Днепропетровской области. Во время атаки был поврежден служебный автобус, которым работники шахты возвращались домой после завершения рабочей смены. В результате атаки погибли 15 человек, и 7 получили ранения. Понедельник, 2 февраля в Днепропетровской области был объявлен днем траура.

