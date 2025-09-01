Фото: ГСЧС

Вечером 31 августа в Харькове три подростка спустились в подземную вентиляционную шахту с помощью веревки, но выбраться назад не смогли

По вызову прибыли спасатели. Они распилили металлические решётки, спустились на глубину около 5 метров и подняли ребят на поверхность.

К счастью, подростки не пострадали.

