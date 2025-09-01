В Харькове спасатели вытащили трех подростков из вентиляционной шахты
Вечером 31 августа в Харькове три подростка спустились в подземную вентиляционную шахту с помощью веревки, но выбраться назад не смогли
Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
По вызову прибыли спасатели. Они распилили металлические решётки, спустились на глубину около 5 метров и подняли ребят на поверхность.
К счастью, подростки не пострадали.
Напомним, 23 августа в Николаеве 14-летняя девочка упала в водяной колодец глубиной около 10 метров. Спасатели достали ребенка и передали медикам.
