14:28  01 вересня
Спека в Україні триває: 2 вересня очікується до +34
13:34  01 вересня
На Житомирщині викрили групу, яка вимагала гроші у TikTok-блогерів
09:57  01 вересня
У ліцеї на Дніпропетровщині створили джинсовий клас
UA | RU
UA | RU
01 вересня 2025, 14:42

На Полтавщині під час пожежі виявили тіло жінки: поліція з'ясовує обставини

01 вересня 2025, 14:42
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У неділю, 31 серпня, близько 14:50 до поліції надійшло повідомлення про пожежу в приватному будинку у селі Гутирівка Полтавської громади

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

На місце події прибули слідчо-оперативна група та рятувальники. Після ліквідації пожежі правоохоронці виявили у будинку тіло власниці оселі, 1972 року народження, без ознак життя.

Причини смерті встановлюватиме судово-медична експертиза.

За фактом пожежі розпочато кримінальне провадження.

Обставини події з'ясовуються.

Нагадаємо, днями в селі Гиряві Ісківці Миргородського району Полтавської області сталася пожежа в приватному будинку. Після ліквідації вогню рятувальники виявил тіло місцевого мешканця 1954 року народження без ознак життя.

Раніше в селі Вертіївка Чернігівської області сталася пожежа в приватному будинку. За попередніми даними, причиною займання могла стати несправність електропроводки. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили 17-річного хлопця без ознак життя.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Полтавська область пожежа жінка ДСНС Будинок Тіло рятувальники
Жителька Тернополя втратила понад 150 тис. грн, повіривши у фейкові виплати від ООН
01 вересня 2025, 12:33
У Харкові рятувальники витягли трьох підлітків із вентиляційної шахти
01 вересня 2025, 10:42
У Харкові сталася масштабна пожежа на підприємстві
01 вересня 2025, 08:34
Всі новини »
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
У Запоріжжі виявили тіло чоловіка без ознак життя в річці Дніпро
01 вересня 2025, 17:14
У Дії з’явився штучний інтелект
01 вересня 2025, 17:06
На Одещині військовозобов’язаного чоловіка намагались вивезти до Молдови, приховавши у вантажівці з напоями
01 вересня 2025, 16:59
Армія рф збільшила кількість ударів КАБами по Україні
01 вересня 2025, 16:58
На Київщині викрито схему розтрати понад 10 млн грн при закупівлі шкільних укриттів
01 вересня 2025, 16:39
Вся робота ТЦК – під запис: Міноборони запроваджує боді-камери
01 вересня 2025, 16:29
Відстрочка від мобілізації не діятиме для студентів, які вийшли за межі академічної програми
01 вересня 2025, 16:22
Росіяни атакували працівників ДТЕК на Дніпропетровщині
01 вересня 2025, 16:19
"Формально" стати на військовий облік: на Житомирщині викрили масштабну схему для ухилянтів
01 вересня 2025, 16:17
У столиці загинув чоловік, який отримав удар струмом на даху електропоїзда
01 вересня 2025, 16:01
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »