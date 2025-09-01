На Полтавщині під час пожежі виявили тіло жінки: поліція з'ясовує обставини

Фото: Національна поліція

У неділю, 31 серпня, близько 14:50 до поліції надійшло повідомлення про пожежу в приватному будинку у селі Гутирівка Полтавської громади

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

На місце події прибули слідчо-оперативна група та рятувальники. Після ліквідації пожежі правоохоронці виявили у будинку тіло власниці оселі, 1972 року народження, без ознак життя.

Причини смерті встановлюватиме судово-медична експертиза.

За фактом пожежі розпочато кримінальне провадження.

Обставини події з'ясовуються.

Нагадаємо, днями в селі Гиряві Ісківці Миргородського району Полтавської області сталася пожежа в приватному будинку. Після ліквідації вогню рятувальники виявил тіло місцевого мешканця 1954 року народження без ознак життя.

Раніше в селі Вертіївка Чернігівської області сталася пожежа в приватному будинку. За попередніми даними, причиною займання могла стати несправність електропроводки. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили 17-річного хлопця без ознак життя.