На Полтавщині під час пожежі виявили тіло жінки: поліція з'ясовує обставини
У неділю, 31 серпня, близько 14:50 до поліції надійшло повідомлення про пожежу в приватному будинку у селі Гутирівка Полтавської громади
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
На місце події прибули слідчо-оперативна група та рятувальники. Після ліквідації пожежі правоохоронці виявили у будинку тіло власниці оселі, 1972 року народження, без ознак життя.
Причини смерті встановлюватиме судово-медична експертиза.
За фактом пожежі розпочато кримінальне провадження.
Обставини події з'ясовуються.
Нагадаємо, днями в селі Гиряві Ісківці Миргородського району Полтавської області сталася пожежа в приватному будинку. Після ліквідації вогню рятувальники виявил тіло місцевого мешканця 1954 року народження без ознак життя.
Раніше в селі Вертіївка Чернігівської області сталася пожежа в приватному будинку. За попередніми даними, причиною займання могла стати несправність електропроводки. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили 17-річного хлопця без ознак життя.