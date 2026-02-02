Вывод войск из Донбасса – это путь к миру – заявляет официально агрессор. И этот нарратив так или иначе обсуждается, включая дипломатический трек

иллюстративное фото: из открытых источников

Даже в Украине соцопросы проводятся по такому вопросу! Причем нет даже ясности, о чем разговор, о Донбассе, о Донецкой области, о части Донецкой области...

Главное, что вроде все забыли, что слово оккупация – это не о мире. Это – из словаря войны! Только деоккупация даст длительный мир.

И нет никаких "сложных вопросов"! Есть сложная ситуация на сегодняшний день в российско-украинской войне и желание других стран избежать российской агрессии. История уже показала – это напрасные мечты.

Вывод войск агрессора с территории независимой и суверенной страны – это путь к миру! Да, сейчас, это кажется невозможным. Как еще вчера, невозможной считалась российская оккупация территории Украины. Как сегодня некоторые в Европе считают невозможным российскую атаку на страны ЕС или НАТО.

Но рано или поздно враг вынужден будет остановиться – бюджет войны не безлимит. Конечно, у Украины также возможности не безграничны. Она нуждается в солидарности и партнерстве в масштабировании помощи. Еще дешевле это сделать сейчас, чем вкладывать триллионы позже.

Единственный правдивый путь к миру – не поощрение агрессора к дальнейшим территориальным претензиям, а деоккупация Украины!