Стало известно, сколько будут стоить выборы в Украине

Проведение выборов в Украине обойдется казне минимум в 10 миллиардов гривен. Большинство денег пойдет на оплату труда вовлеченных в процесс людей

Об этом заявил заместитель главы Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик, сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, стоимость организации проведения президентских выборов составляет от 4,5 до 6,5 миллиарда гривен, а стоимость парламентских выборов – 4,5 миллиарда гривен. При этом 70% средств будет направлено на оплату труда членов окружных и участковых избирательных комиссий.

Дубовик отметил, что сумма в 10 млрд гривен не учитывает расходы местных властей, Министерства обороны и МИД, которые будут обустраивать участки из своих бюджетов.

Напомним, в начале января Центральная избирательная комиссия приняла предложения по законодательному урегулированию организации выборов после завершения военного положения в Украине.