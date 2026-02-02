20:57  02 февраля
В Киеве завтра перекроют центр: в чем причина
15:59  02 февраля
На Закарпатье пограничники задержали насильника, пытавшегося переплыть Тису и сбежать из Украины
15:19  02 февраля
Синоптикиня предупредила о сильных морозах 3 февраля
UA | RU
UA | RU
02 февраля 2026, 20:20

Стало известно, сколько будут стоить выборы в Украине

02 февраля 2026, 20:20
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Проведение выборов в Украине обойдется казне минимум в 10 миллиардов гривен. Большинство денег пойдет на оплату труда вовлеченных в процесс людей

Об этом заявил заместитель главы Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик, сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, стоимость организации проведения президентских выборов составляет от 4,5 до 6,5 миллиарда гривен, а стоимость парламентских выборов – 4,5 миллиарда гривен. При этом 70% средств будет направлено на оплату труда членов окружных и участковых избирательных комиссий.

Дубовик отметил, что сумма в 10 млрд гривен не учитывает расходы местных властей, Министерства обороны и МИД, которые будут обустраивать участки из своих бюджетов.

Напомним, в начале января Центральная избирательная комиссия приняла предложения по законодательному урегулированию организации выборов после завершения военного положения в Украине.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
выборы Украина политика бюджет ЦИК
Трамп сделал еще один шаг для завершения войны в Украине
02 февраля 2026, 19:59
Зеленский заявил, что войну нужно завершать
02 февраля 2026, 18:22
Зеленский снова заговорил о личной встрече с Путиным
31 января 2026, 18:17
Все новости »
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
ПЦУ официально приступила к использованию Киево-Печерской лавры
02 февраля 2026, 21:11
В Киеве завтра перекроют центр: в чем причина
02 февраля 2026, 20:57
Укрпочта сменила логотип, заплатив 600 миллионов
02 февраля 2026, 20:37
Трамп сделал еще один шаг для завершения войны в Украине
02 февраля 2026, 19:59
Гендиректор ДТЭК отреагировал на обстрел автобуса с шахтерами в Днепропетровской области
02 февраля 2026, 19:39
На Харьковщине застолье закончилось кровью: мужчина напал на знакомого с ножом
02 февраля 2026, 19:20
Укрэнерго обнародовало прогноз отключений света на 3 февраля
02 февраля 2026, 19:14
Вывод войск агрессора с территории независимой и суверенной страны – это путь к миру
02 февраля 2026, 19:07
В Сумах активисты призывают брать бездомных животных на передержку во время сильных морозов
02 февраля 2026, 18:59
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Все публикации »
Алексей Гончаренко
Остап Дроздов
Юрий Касьянов
Все блоги »