Укрэнерго обнародовало прогноз отключений света на 3 февраля

иллюстративное фото: из открытых источников

Во вторник, 3 февраля, во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

В компании напоминают, что главная причина введения мер ограничения – последствия предыдущих российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 2 февраля в результате атак врага на энергетическую инфраструктуру потребители в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Черкасской областях остались без электроснабжения.