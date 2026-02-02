20:57  02 февраля
В Киеве завтра перекроют центр: в чем причина
15:59  02 февраля
На Закарпатье пограничники задержали насильника, пытавшегося переплыть Тису и сбежать из Украины
15:19  02 февраля
Синоптикиня предупредила о сильных морозах 3 февраля
02 февраля 2026, 19:14

Укрэнерго обнародовало прогноз отключений света на 3 февраля

02 февраля 2026, 19:14
иллюстративное фото: из открытых источников
Во вторник, 3 февраля, во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

В компании напоминают, что главная причина введения мер ограничения – последствия предыдущих российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 2 февраля в результате атак врага на энергетическую инфраструктуру потребители в Харьковской, Сумской, Днепропетровской и Черкасской областях остались без электроснабжения.

Прямых договоренностей с Москвой о прекращении ударов по энергетике нет – Зеленский
30 января 2026, 13:22
Кулеба предупредил о возможной атаке РФ во время похолодания
29 января 2026, 16:59
ОСМД получат до 300 тыс. грн. на закупку энергооборудования
28 января 2026, 22:09
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
ПЦУ официально приступила к использованию Киево-Печерской лавры
02 февраля 2026, 21:11
В Киеве завтра перекроют центр: в чем причина
02 февраля 2026, 20:57
Укрпочта сменила логотип, заплатив 600 миллионов
02 февраля 2026, 20:37
Стало известно, сколько будут стоить выборы в Украине
02 февраля 2026, 20:20
Трамп сделал еще один шаг для завершения войны в Украине
02 февраля 2026, 19:59
Гендиректор ДТЭК отреагировал на обстрел автобуса с шахтерами в Днепропетровской области
02 февраля 2026, 19:39
На Харьковщине застолье закончилось кровью: мужчина напал на знакомого с ножом
02 февраля 2026, 19:20
Вывод войск агрессора с территории независимой и суверенной страны – это путь к миру
02 февраля 2026, 19:07
В Сумах активисты призывают брать бездомных животных на передержку во время сильных морозов
02 февраля 2026, 18:59
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
