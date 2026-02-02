20:57  02 февраля
02 февраля 2026, 19:20

На Харьковщине застолье закончилось кровью: мужчина напал на знакомого с ножом

02 февраля 2026, 19:20
Фото: Нацполиция
На Харьковщине застолье закончилось потасовкой с ножом. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, во время застолья 54-летний и 26-летний мужчины поссорились. В ходе конфликта старший ударил младшего ножом в область брюшной полости своего оппонента. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

"Следователи отдела полиции № 1 Изюмского РУП сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. За совершенное преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 8 лет", - сообщили в полиции.

Напомним, в Кривом Роге 40-летний мужчина ударил знакомого ножом в грудь. Правоохранители оперативно задержали 40-летнего мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении.

27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
