На Харьковщине застолье закончилось кровью: мужчина напал на знакомого с ножом

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, во время застолья 54-летний и 26-летний мужчины поссорились. В ходе конфликта старший ударил младшего ножом в область брюшной полости своего оппонента. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

"Следователи отдела полиции № 1 Изюмского РУП сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. За совершенное преступление законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 8 лет", - сообщили в полиции.

