02 февраля 2026, 19:59

Трамп сделал еще один шаг для завершения войны в Украине

02 февраля 2026, 19:59
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
українською мовою

США договорились с Индией о прекращении закупок нефти у РФ. Это поможет остановить войну в Украине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social.

Американский лидер отметил, что 2 февраля обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди торговлю и прекращение войны между Украиной и РФ.

"Он согласился прекратить покупать российскую нефть и покупать гораздо больше нефти у США и, возможно, у Венесуэлы. Это поможет прекратить войну в Украине, которая продолжается сейчас и в которой еженедельно погибают тысячи людей", – говорится в сообщении.

Ранее у Трампа заявили о "значительном прогрессе" в переговорах по завершению войны в Украине. Соответствующее заявление сделал дипломат Стив Виткофф.

