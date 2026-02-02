Трамп сделал еще один шаг для завершения войны в Украине
США договорились с Индией о прекращении закупок нефти у РФ. Это поможет остановить войну в Украине
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social.
Американский лидер отметил, что 2 февраля обсудил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди торговлю и прекращение войны между Украиной и РФ.
"Он согласился прекратить покупать российскую нефть и покупать гораздо больше нефти у США и, возможно, у Венесуэлы. Это поможет прекратить войну в Украине, которая продолжается сейчас и в которой еженедельно погибают тысячи людей", – говорится в сообщении.
Ранее у Трампа заявили о "значительном прогрессе" в переговорах по завершению войны в Украине. Соответствующее заявление сделал дипломат Стив Виткофф.
