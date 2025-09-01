Фото: ГСЧС

Вечером 31 августа в Индустриальном районе Харькова произошел пожар в цехе предприятия

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Пожар возник около 18:40. Огонь охватил оборудование, облицовку и крышу на площади около 900 кв. метров.

Спасатели полностью ликвидировали пожар в 20.30. К счастью, жертв и пострадавших нет.

К тушению привлекались 30 спасателей и 7 единиц техники ГСЧС.

Причина возгорания устанавливается.

Напомним, 25 августа в Харьковской области возник пожар на территории свалки в селе Докучаевское. Огонь охватил площадь около 300 кв. метров.