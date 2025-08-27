Фото: Facebook/Янина Аранчий

Шевченковский районный суд Полтавы предоставил следователям ГБР временный доступ к медицинской документации относительно беременности и родов Янины Аранчий – главы Госпродпотребслужбы в Полтавской области и депутатки областного совета

Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.

По версии следствия, эти данные необходимы для проверки возможной попытки ее гражданского супруга – правоохранителя Сергея Балашова – оформить фиктивную инвалидность на новорожденного ребенка.

По информации следствия, это могло стать основанием для снятия Балашова с учета военнообязанных и выезда за границу вместе с Яниной Аранчей в Польшу.

Сергея Балашова, и.о. начальника отделения полиции №4 в Зинькове подозревают в незаконном обогащении на сумму 13,5 млн грн, а также в представлении недостоверных сведений в декларации. В частности, следователи выясняют, как он смог приобрести ценную недвижимость, не имея соответствующих доходов, и почему ее оформили на родственников без подтвержденных доходов.

В рамках расследования установлено, что Балашов с начала 2024 года проживает в гражданском браке с Яниной Аранчией, но не задекларировал ее членом семьи в декларации. В июле также стало известно, что в теруправлении Госпотребслужбы, которую возглавляет Аранчий, ДБР обнаружило "черную кассу".

Досудебное расследование продолжается.

Кто такая Янина Аранчий

Депутат Полтавского областного совета от партии "Довира", с 2021 года возглавляет Главное управление Госпродпотребслужбы Полтавщины. Имеет степень кандидата экономических наук.

Ранее руководила Региональной государственной лабораторией. Фигурирует в нескольких скандалах, связанных со злоупотреблением служебным положением. В июле 2025 года ГБР проводило обыски в ее доме и офисе.

Напомним, у экспредседателя райсовета Ровенщины обнаружили землю на 5,6 млн грн. Речь идет о пяти земельных участках на территории Киевской области. Следователи установили, что приобрести эту недвижимость чиновник не мог, поскольку не имел соответствующих доходов или сбережений.