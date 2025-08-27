10:23  27 августа
27 августа 2025, 12:10

Сожителя депутатки Полтавского облсовета подозревают в незаконном обогащении на 13,5 млн грн

27 августа 2025, 12:10
Фото: Facebook/Янина Аранчий
Читайте також
Шевченковский районный суд Полтавы предоставил следователям ГБР временный доступ к медицинской документации относительно беременности и родов Янины Аранчий – главы Госпродпотребслужбы в Полтавской области и депутатки областного совета

Об этом пишет интернет-издание "Полтавщина", передает RegioNews.

По версии следствия, эти данные необходимы для проверки возможной попытки ее гражданского супруга – правоохранителя Сергея Балашова – оформить фиктивную инвалидность на новорожденного ребенка.

По информации следствия, это могло стать основанием для снятия Балашова с учета военнообязанных и выезда за границу вместе с Яниной Аранчей в Польшу.

Сергея Балашова, и.о. начальника отделения полиции №4 в Зинькове подозревают в незаконном обогащении на сумму 13,5 млн грн, а также в представлении недостоверных сведений в декларации. В частности, следователи выясняют, как он смог приобрести ценную недвижимость, не имея соответствующих доходов, и почему ее оформили на родственников без подтвержденных доходов.

В рамках расследования установлено, что Балашов с начала 2024 года проживает в гражданском браке с Яниной Аранчией, но не задекларировал ее членом семьи в декларации. В июле также стало известно, что в теруправлении Госпотребслужбы, которую возглавляет Аранчий, ДБР обнаружило "черную кассу".

Досудебное расследование продолжается.

Кто такая Янина Аранчий

Депутат Полтавского областного совета от партии "Довира", с 2021 года возглавляет Главное управление Госпродпотребслужбы Полтавщины. Имеет степень кандидата экономических наук.

Ранее руководила Региональной государственной лабораторией. Фигурирует в нескольких скандалах, связанных со злоупотреблением служебным положением. В июле 2025 года ГБР проводило обыски в ее доме и офисе.

Напомним, у экспредседателя райсовета Ровенщины обнаружили землю на 5,6 млн грн. Речь идет о пяти земельных участках на территории Киевской области. Следователи установили, что приобрести эту недвижимость чиновник не мог, поскольку не имел соответствующих доходов или сбережений.

ГБР Полтавская область депутат незаконное обогащение Янина Аранчий сожитель
