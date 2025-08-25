21:05  25 августа
На Украину надвигается резкое похолодание с дождями
19:27  25 августа
В Киеве приговорили к заключению псевдоминера
18:09  25 августа
В Закарпатье задержали иностранца, который шел из Словакии в Украину
UA | RU
UA | RU
25 августа 2025, 20:57

В Хмельницкой области двух экс-чиновников подозревают в хищении 11 млн грн на строительстве больничного корпуса

25 августа 2025, 20:57
Читайте також українською мовою
Фото: полиция Хмельницкой области
Читайте також
українською мовою

Вскоре подозреваемые предстанут перед судом

Об этом сообщает полиция Хмельницкой области, передает RegioNews.

Как установили следователи, один из подозреваемых в 2019 году занимал должность главного врача Каменец-Подольской городской больницы. Совместно с другим подозреваемым, который на тот момент руководил Департаментом градостроительства и архитектуры, они без решения местных властей заключили договор со строительной компанией. Документ предусматривал демонтаж части больничного корпуса и строительство на его месте многоквартирного жилого дома.

Своими действиями бывшие чиновники нарушили закон и нанесли значительный ущерб государственным интересам. Общая сумма убытков, по оценкам следствия, достигла почти 11 миллионов гривен.

Следователи Каменец-Подольского районного управления полиции, действуя под процессуальным руководством прокуратуры, сообщили подозреваемым о нарушении ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает ответственность за злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды и причинения тяжких последствий для государственных интересов.

Напомним, в Донецкой области раскрыли схему с фиктивными выплатами в воинской части. Следствие установило причастность руководителя к начислению более 2 млн грн подчиненным, которые не выполняли боевые задачи.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Хмельницкая область больница застройка незаконное обогащение чиновники
В Житомирской области остановили работу схемы выращивания сельхозпродукции на радиационно загрязненных землях
25 августа 2025, 19:00
Кабмин реорганизовал университет в Хмельницкой области
25 августа 2025, 17:16
В Житомирской области руководителя больницы подозревают в заработке на фиктивных обследованиях пациентов
25 августа 2025, 15:28
Все новости »
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
Известного американского актера и режиссера внесли в базу "Миротворец"
25 августа 2025, 21:40
На Украину надвигается резкое похолодание с дождями
25 августа 2025, 21:05
Стало известно, будут ли повышать штрафы за нарушение языкового законодательства
25 августа 2025, 20:40
До $5 тыс. от бизнеса требовали харьковские налоговики за "работу без штрафов" и "дополнительных проверок"
25 августа 2025, 20:19
В Херсонской области двое работников прокуратуры пострадали в результате атаки вражеского дрона
25 августа 2025, 19:58
Президенту США Дональду Трампу оставили Кубок мира по футболу
25 августа 2025, 19:44
В Киеве приговорили к заключению псевдоминера
25 августа 2025, 19:27
В Ровенской области суд вынес приговор мужчине за смертельное избиение собственного брата
25 августа 2025, 19:27
Во Львове в результате ДТП пострадала пожилая женщина: обстоятельства происшествия
25 августа 2025, 19:13
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
Все публикации »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Все блоги »