Как установили следователи, один из подозреваемых в 2019 году занимал должность главного врача Каменец-Подольской городской больницы. Совместно с другим подозреваемым, который на тот момент руководил Департаментом градостроительства и архитектуры, они без решения местных властей заключили договор со строительной компанией. Документ предусматривал демонтаж части больничного корпуса и строительство на его месте многоквартирного жилого дома.

Своими действиями бывшие чиновники нарушили закон и нанесли значительный ущерб государственным интересам. Общая сумма убытков, по оценкам следствия, достигла почти 11 миллионов гривен.

Следователи Каменец-Подольского районного управления полиции, действуя под процессуальным руководством прокуратуры, сообщили подозреваемым о нарушении ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает ответственность за злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды и причинения тяжких последствий для государственных интересов.

