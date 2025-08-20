12:58  20 августа
Украинка пыталась вывезти в Польшу коллекцию старинных монет
12:45  20 августа
На Закарпатье задержали парня за изнасилование 13-летнего ребенка: девочка беременна
10:55  20 августа
Бех-Романчук прокомментировала 4-летнее отстранение: ее реакция
UA | RU
UA | RU
20 августа 2025, 15:14

В Черкасской области разоблачен начальник надлесничества на вымогательстве "дани" из подчиненных лесничих

20 августа 2025, 15:14
Читайте також українською мовою
Фото: ДБР
Читайте також
українською мовою

В Черкасской области Государственное бюро расследований разоблачило руководителя одного из надлесничеств филиала "Центральный лесной офис" ГП "Леса Украины" на вымогательствах средств из подчиненных

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

Согласно информации правоохранителей, начальник надлесничества под угрозами увольнения заставлял лесничих ежемесячно платить часть заготовки древесины.

По данным следствия, в мае 2025 года руководитель во время служебного совещания открыто сообщил подчиненным о необходимости отдавать процент фактического объема заготовки. Расчет состоял из 5% объема, умноженных на тысячу, а выплаты должны производиться ежемесячно до 15 числа руководителю или его заместителю.

Один из лесничих отказался участвовать в схеме и обратился в ДБР. Во время следственных действий в августе начальника надлесничества задержали при получении второй части "дани" в размере 30 тысяч гривен, в то время как сумма месячного взноса должна составлять 60 тысяч.

В настоящее время руководителю надлесничества сообщено о подозрении. Следствие продолжается, проверяются все обстоятельства и причастность других к возможным коррупционным действиям в лесной отрасли региона.

Ранее сообщалось, в Закарпатье лесник допустил незаконную вырубку деревьев на сумму около 5 млн грн. Правоохранители расследуют его действия как служебную халатность, нанесшую вред окружающей среде.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
лес вымогательство коррупция ГБР лесная отрасль Леса Украины лесничество
Обвиняемый в коррупции экс-замглавы Госспецсвязи начал служить в Силах обороны
20 августа 2025, 14:33
В исправительной колонии во Львовской области разоблачили схему сбыта метадона
20 августа 2025, 11:47
В Днепропетровской области военный требовал взятку за сокрытие самовольного оставления службы
19 августа 2025, 15:09
Все новости »
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
Instagram заблокировал профиль популярной блоггерки Симбочки за рекламу казино
20 августа 2025, 15:33
Уплата штрафа за непостановку на военный учет по новому адресу доступна в Резерв+: пошаговая инструкция
20 августа 2025, 15:01
Синоптик предупредила о резком изменении погоды в Украине
20 августа 2025, 14:59
Враг атаковал автомобиль FPV-дроном на Днепропетровщине: погиб 62-летний мужчина
20 августа 2025, 14:57
Обвиняемый в коррупции экс-замглавы Госспецсвязи начал служить в Силах обороны
20 августа 2025, 14:33
В Днепре обнаружили растрату более 42 млн грн на медиауслугах для горсовета
20 августа 2025, 14:33
На Запорожье за сутки произошло 23 пожара в экосистемах – часть из-за обстрелов
20 августа 2025, 14:29
С 1 октября цены на горючее в Украине могут подорожать на 3–5 грн за литр
20 августа 2025, 14:13
Угрожает пожизненное: задержан агент РФ, который "наводил" ДРГ на Херсонщину
20 августа 2025, 14:13
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »