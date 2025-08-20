Фото: ДБР

В Черкасской области Государственное бюро расследований разоблачило руководителя одного из надлесничеств филиала "Центральный лесной офис" ГП "Леса Украины" на вымогательствах средств из подчиненных

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает RegioNews.

Согласно информации правоохранителей, начальник надлесничества под угрозами увольнения заставлял лесничих ежемесячно платить часть заготовки древесины.

По данным следствия, в мае 2025 года руководитель во время служебного совещания открыто сообщил подчиненным о необходимости отдавать процент фактического объема заготовки. Расчет состоял из 5% объема, умноженных на тысячу, а выплаты должны производиться ежемесячно до 15 числа руководителю или его заместителю.

Один из лесничих отказался участвовать в схеме и обратился в ДБР. Во время следственных действий в августе начальника надлесничества задержали при получении второй части "дани" в размере 30 тысяч гривен, в то время как сумма месячного взноса должна составлять 60 тысяч.

В настоящее время руководителю надлесничества сообщено о подозрении. Следствие продолжается, проверяются все обстоятельства и причастность других к возможным коррупционным действиям в лесной отрасли региона.

