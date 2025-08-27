10:23  27 серпня
На Вінниччині прикордонники затримали креативного порушника
До кінця року на Запоріжжі працюватимуть 24 підземні школи
На Миколаївщині чоловік відкрив стрілянину з автомата на пляжі
27 серпня 2025, 12:10

Співмешканця депутатки Полтавської облради підозрюють у незаконному збагаченні на 13,5 млн грн

Фото: Facebook/Яніна Аранчій
Шевченківський районний суд Полтави надав слідчим ДБР тимчасовий доступ до медичної документації щодо вагітності та пологів Яніни Аранчій – очільниці Держпродспоживслужби в Полтавській області та є депутаткою обласної ради

Про це пише інтернет-видання "Полтавщина", передає RegioNews.

За версією слідства, ці дані необхідні для перевірки можливої спроби її цивільного чоловіка – правоохоронця Сергія Балашова – оформити фіктивну інвалідність на новонароджену дитину.

За інформацією слідства, це могло стати підставою для зняття Балашова з обліку військовозобов’язаних і виїзду за кордон – разом із Яніною Аранчій – до Польщі.

Сергія Балашова, т.в.о. начальника відділення поліції №4 у Зінькові, підозрюють у незаконному збагаченні на суму 13,5 млн грн, а також у поданні недостовірних відомостей у декларації. Зокрема, слідчі з'ясовують, як саме він зміг придбати коштовну нерухомість, не маючи відповідних доходів, та чому її оформили на родичів без підтверджених прибутків.

У межах розслідування встановлено, що Балашов із початку 2024 року проживає у цивільному шлюбі з Яніною Аранчій, але не задекларував її як члена сім'ї у декларації. У липні також стало відомо, що в теруправлінні Держпродспоживслужби, яку очолює Аранчій, ДБР виявило "чорну касу".

Досудове розслідування триває.

Хто така Яніна Аранчій

Депутатка Полтавської обласної ради від партії "Довіра", з 2021 року очолює Головне управління Держпродспоживслужби Полтавщини. Має науковий ступінь кандидата економічних наук.

Раніше керувала Регіональною державною лабораторією. Фігурує у кількох скандалах, пов’язаних зі зловживанням службовим становищем. У липні 2025 року ДБР проводило обшуки в її будинку та офісі.

Нагадаємо, у ексголови райради Рівненщини виявили землю на 5,6 млн грн. Йдеться про п'ять земельних ділянок на території Київської області. Слідчі встановили, що придбати цю нерухомість посадовець не міг, оскільки не мав відповідних доходів чи заощаджень.

25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
