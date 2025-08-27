Співмешканця депутатки Полтавської облради підозрюють у незаконному збагаченні на 13,5 млн грн

Фото: Facebook/Яніна Аранчій

Шевченківський районний суд Полтави надав слідчим ДБР тимчасовий доступ до медичної документації щодо вагітності та пологів Яніни Аранчій – очільниці Держпродспоживслужби в Полтавській області та є депутаткою обласної ради

Про це пише інтернет-видання "Полтавщина", передає RegioNews.

За версією слідства, ці дані необхідні для перевірки можливої спроби її цивільного чоловіка – правоохоронця Сергія Балашова – оформити фіктивну інвалідність на новонароджену дитину.

За інформацією слідства, це могло стати підставою для зняття Балашова з обліку військовозобов’язаних і виїзду за кордон – разом із Яніною Аранчій – до Польщі.

Сергія Балашова, т.в.о. начальника відділення поліції №4 у Зінькові, підозрюють у незаконному збагаченні на суму 13,5 млн грн, а також у поданні недостовірних відомостей у декларації. Зокрема, слідчі з'ясовують, як саме він зміг придбати коштовну нерухомість, не маючи відповідних доходів, та чому її оформили на родичів без підтверджених прибутків.

У межах розслідування встановлено, що Балашов із початку 2024 року проживає у цивільному шлюбі з Яніною Аранчій, але не задекларував її як члена сім'ї у декларації. У липні також стало відомо, що в теруправлінні Держпродспоживслужби, яку очолює Аранчій, ДБР виявило "чорну касу".

Досудове розслідування триває.

Хто така Яніна Аранчій

Депутатка Полтавської обласної ради від партії "Довіра", з 2021 року очолює Головне управління Держпродспоживслужби Полтавщини. Має науковий ступінь кандидата економічних наук.

Раніше керувала Регіональною державною лабораторією. Фігурує у кількох скандалах, пов’язаних зі зловживанням службовим становищем. У липні 2025 року ДБР проводило обшуки в її будинку та офісі.

