В Кременчуге парень погиб после падения из окна – полиция выясняет обстоятельства

Фото: Национальная полиция

В ночь на 24 августа в Кременчуге Полтавской области на улице Университетской трагически погиб местный житель 2004 года рождения. По предварительной информации, молодой человек выпал из окна многоквартирного дома

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что о происшествии около 1:20 сообщили медики.

На место выехала следственно-оперативная группа Кременчугского районного управления полиции. Установлено, что в результате падения мужчина погиб на месте.

Причину смерти должна установить судебно-медицинская экспертиза.

Полиция начала досудебное расследование по статье 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство) с дополнительной отметкой о несчастном случае. Все обстоятельства трагедии выясняются.

Напомним, в Харькове трехлетняя девочка выпала с пятого этажа. К счастью, обошлось без трагических последствий, ребенок приземлился на кондиционер.

Ранее в Запорожье выпали из окна двое маленьких детей. Мальчик был госпитализирован после того, как он выпал из окна второго этажа. Другая девочка выпала с восьмого этажа, когда отец вышел в магазин. К сожалению, она не выжила.