У Кременчуці хлопець загинув після падіння з вікна – поліція з'ясовує обставини

Фото: Національна поліція

У ніч на 24 серпня в Кременчуці, що в Полтавській області, на вулиці Університетській трагічно загинув місцевий житель 2004 року народження. За попередньою інформацією, юнак випав із вікна багатоквартирного будинку

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що про подію близько 01:20 повідомили медики.

На місце виїхала слідчо-оперативна група Кременчуцького районного управління поліції. Встановлено, що внаслідок падіння чоловік загинув на місці.

Причину смерті має встановити судово-медична експертиза.

Поліція розпочала досудове розслідування за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з додатковою відміткою про нещасний випадок. Усі обставини трагедії з'ясовуються.

Нагадаємо, у Харкові трирічна дівчинка випала з п'ятого поверху. На щастя, обійшлося без трагічних наслідків, дитина приземлилась на кондиціонер.

Раніше у Запоріжжі випали з вікна двоє маленьких дітей. Хлопчика госпіталізували після того, як він випав з вікна другого поверху. Інша дівчинка випала з восьмого поверху, коли її батько вийшов до магазину. На жаль, вона не вижила.