Фото: Национальная полиция

В лесном массиве Полтавской области специалисты взрывотехнической службы полиции обнаружили и обезвредили боевую часть российской ракеты

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Остатки боеприпаса обнаружили местные жители.

Полицейские оперативно прибыли на место, безопасно изъяли опасный предмет и передали его пиротехникам ГСЧС для уничтожения.

Полиция отмечает, что в случае обнаружения обломков ракет, снарядов или беспилотников нельзя их касаться или самостоятельно перемещать. Обо всех подозрительных находках следует немедленно сообщать на 101 или 102.

Напомним, на Сумщине обезвредили 50-килограммовую боевую часть упавшего в поле российского дрона. Ее обезвредили и увезли в безопасное место для уничтожения.

Ранее сообщалось, что в Сумской области взрывотехники полиции осмотрели и изъяли российский дрон, который упал на частный дом и не сдетонировал.