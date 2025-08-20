ГСЧС показала последствия массированного удара россиян по Одесщине
Ночью 20 августа Одесщина пережила очередную атаку вражеских ударных дронов
Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС и главу Одесской ОВА Олега Кипера.
В Измаиле повреждены объект топливно-энергетической инфраструктуры и производственные помещения. В результате попаже вспыхнул масштабный пожар.
Последствия атаки ликвидировали 54 спасателя, 16 единиц техники, пожарный поезд УЗ и местная пожкоманда.
Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян.
Напомним, известно об одном раненом мужчине в результате атаки "Шахедами" по Одесщине, ему предоставляется вся необходимая медицинская помощь.
