Фото: ГСЧС

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС и главу Одесской ОВА Олега Кипера.

В Измаиле повреждены объект топливно-энергетической инфраструктуры и производственные помещения. В результате попаже вспыхнул масштабный пожар.

Последствия атаки ликвидировали 54 спасателя, 16 единиц техники, пожарный поезд УЗ и местная пожкоманда.

Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян.

Напомним, известно об одном раненом мужчине в результате атаки "Шахедами" по Одесщине, ему предоставляется вся необходимая медицинская помощь.