Фото: полиция

В Сумском районе взрывотехники полиции осмотрели и изъяли российский дрон, который упал на частный дом и не сдетонировал

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции .

Во время очередной атаки вражеский БпЛА упал прямо на крышу частного дома, испугав хозяев и других жителей улицы. Взрывотехники осторожно сняли беспилотник, опустили его на землю и исследовали наличие взрывчатки. К счастью, взрывных угроз не обнаружили.

Правоохранители изъяли дрон и вывезли его в специально отведенное место для утилизации.

Напомним, 4 августа в центре Полтавы нашли неразорвавшийся российский БПЛА. По предварительным данным, речь идет о беспилотнике типа "Гербера".