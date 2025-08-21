11:50  21 серпня
ДТП із пʼятьма загиблими на Хмельниччині: водійка перебуватиме під вартою
10:03  21 серпня
На Житомирщині пошкоджена контактна мережа: поїзди курсують із затримками
07:37  21 серпня
Жорстоке побиття на Вінниччині: жінка в лікарні, чоловік – у СІЗО
UA | RU
UA | RU
21 серпня 2025, 13:29

Небезпечна знахідка в лісі: на Полтавщині знешкодили бойову частину ракети

21 серпня 2025, 13:29
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

У лісовому масиві Полтавської області фахівці вибухотехнічної служби поліції виявили та знешкодили бойову частину російської ракети

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Рештки боєприпасу знайшли місцеві жителі.

Поліцейські оперативно прибули на місце, безпечно вилучили небезпечний предмет і передали його піротехнікам ДСНС для знищення.

Поліція наголошує, у разі виявлення уламків ракет, снарядів чи безпілотників не можна їх торкатися чи самостійно переміщувати. Про всі підозрілі знахідки слід негайно повідомляти на 101 або 102.

Нагадаємо, на Сумщині знешкодили 50-кілограмову бойову частину російського дрона, який впав у полі. Її знешкодили та вивезли у безпечне місце для знищення.

Раніше повідомлялося, що на Сумщині вибухотехніки поліції оглянули і вилучили російський дрон, який впав на приватний будинок та не здетонував.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Полтавська область ракета вибухонебезпечні предмети вибухотехніки ДСНС бойова часть
ДСНС показала наслідки масованого удару росіян по Одещині
20 серпня 2025, 08:10
У Кременчуці після атаки виявили нерозірвані касетні боєприпаси
19 серпня 2025, 10:45
Всі новини »
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
Житель Буковини за 200 000 грн оформляв фіктивні документи для виїзду чоловіків за кордон
21 серпня 2025, 15:15
Зʼявилися нові фото ракети "Фламінго": як виглядає українська далекобійна зброя
21 серпня 2025, 15:01
Рекордний конкурс: 130 кандидатів на участь в Антарктичній експедиції-2026
21 серпня 2025, 14:44
500 доларів за гарантований вступ до навчального закладу: у Дніпрі службовцю повідомили про підозру
21 серпня 2025, 14:38
Вибори в умовах війни: страх влади чи турбота про громадян
21 серпня 2025, 14:30
У Раді зареєстрували законопроєкт про зміну адміністративних кордонів Дніпропетровщини
21 серпня 2025, 14:25
В Італії заарештували українця у справі про атаку на "Північний потік"
21 серпня 2025, 13:56
Українські сили вдарили по ключових військових об'єктах у РФ – Генштаб
21 серпня 2025, 13:50
10 тисяч доларів за таємне залишення служби без наслідків: на Одещині викрили посадовця ТЦК
21 серпня 2025, 13:33
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віталій Шабунін
Сергій Фурса
Всі блоги »