Небезпечна знахідка в лісі: на Полтавщині знешкодили бойову частину ракети
У лісовому масиві Полтавської області фахівці вибухотехнічної служби поліції виявили та знешкодили бойову частину російської ракети
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Рештки боєприпасу знайшли місцеві жителі.
Поліцейські оперативно прибули на місце, безпечно вилучили небезпечний предмет і передали його піротехнікам ДСНС для знищення.
Поліція наголошує, у разі виявлення уламків ракет, снарядів чи безпілотників не можна їх торкатися чи самостійно переміщувати. Про всі підозрілі знахідки слід негайно повідомляти на 101 або 102.
Нагадаємо, на Сумщині знешкодили 50-кілограмову бойову частину російського дрона, який впав у полі. Її знешкодили та вивезли у безпечне місце для знищення.
Раніше повідомлялося, що на Сумщині вибухотехніки поліції оглянули і вилучили російський дрон, який впав на приватний будинок та не здетонував.