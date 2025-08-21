Небезпечна знахідка в лісі: на Полтавщині знешкодили бойову частину ракети

Фото: Національна поліція

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Рештки боєприпасу знайшли місцеві жителі.

Поліцейські оперативно прибули на місце, безпечно вилучили небезпечний предмет і передали його піротехнікам ДСНС для знищення.

Поліція наголошує, у разі виявлення уламків ракет, снарядів чи безпілотників не можна їх торкатися чи самостійно переміщувати. Про всі підозрілі знахідки слід негайно повідомляти на 101 або 102.

Нагадаємо, на Сумщині знешкодили 50-кілограмову бойову частину російського дрона, який впав у полі. Її знешкодили та вивезли у безпечне місце для знищення.

Раніше повідомлялося, що на Сумщині вибухотехніки поліції оглянули і вилучили російський дрон, який впав на приватний будинок та не здетонував.