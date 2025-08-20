В Полтавской области ошибочно объявили радиационную тревогу

Иллюстративное фото: из открытых источников

На рассвете 20 августа в Миргородском районе Полтавской области была ошибочно объявлена радиационная тревога

Об этом сообщил местный телеграмм-канал, передает RegioNews.

Соответствующие уведомления появились также в официальных соцсетях Полтавской областной военной администрации и руководителя ОВА Владимира Когута.

Они проинформировали о "радиационной угрозе", а затем – о ее отбое.

Ошибочное объявление о радиационной опасности длилось 1 минуту 34 секунды – с 04:32 по 04:34.

Пока официальные причины ошибки со стороны системы оповещения не сообщались.

Напомним, в ночь на 19 августа российские войска совершили массированную атаку на энергетические объекты Полтавщины, в результате чего над Кременчугом поднялось черное дымовое облако. По информации Полтавской ОВ, под ударом оказались административные здания предприятий энергетического сектора в Кременчугском и Лубенском районах.

Кроме того, после очередного обстрела Кременчуга в городе обнаружили неразорвавшиеся кассетные боеприпасы. Местные власти призвали жителей быть осторожными и соблюдать правила безопасности.