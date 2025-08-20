03:40  20 серпня
Блогерку Аліну Шаманську пограбували в США
00:40  20 серпня
Як в Україні змінились ціни на овочі: що подорожчало
15:59  19 серпня
СБУ знищила склади боєприпасів росіян на Луганщині
20 серпня 2025, 07:11

На Полтавщині помилково оголосили радіаційну тривогу

20 серпня 2025, 07:11
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
На світанку 20 серпня в Миргородському районі Полтавської області було помилково оголошено радіаційну тривогу

Про це повідомив міцевий телеграм-канал, передає RegioNews.

Відповідні повідомлення з'явилися також в офіційних соцмережах Полтавської обласної військової адміністрації та очільника ОВА Володимира Когута.

Вони поінформували про "радіаційну загрозу", а згодом – про її відбій.

Помилкове оголошення про радіаційну небезпеку тривало 1 хвилину 34 секунди – з 04:32 по 04:34.

Наразі офіційні причини помилки з боку системи оповіщення не повідомлялися.

Нагадаємо, у ніч на 19 серпня російські війська здійснили масовану атаку на енергетичні об'єкти Полтавщини, внаслідок чого над Кременчуком піднялася чорна димова хмара. За інформацією Полтавської ОВА, під ударом опинилися адміністративні будівлі підприємств енергетичного сектору у Кременчуцькому та Лубенському районах.

Окрім того, після чергового обстрілу Кременчука у місті виявили нерозірвані касетні боєприпаси. Місцева влада закликала мешканців бути обережними та дотримуватися правил безпеки.

