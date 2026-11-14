Украинская ведущая перенесла тяжелую операцию после ДТП

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Украинская ведущая Наталии Солоник вышла на связь после операции. В настоящее время она возобновляется после ДТП

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Натали Солоник переслала операцию, продолжавшуюся около четырех часов. Ее травмы оказались серьезнее, чем предполагали сначала. Вместо перелома двух позвонков у Натальи диагностировали перелом сразу четырех. Один из них врачам пришлось практически "собирать заново".

Впереди у ведущей сложная реабилитация. При этом ее правая рука после аварии работает всего на 40-50 процентов. Ведущая настроена постепенно восстанавливаться и возвращаться к обычной жизни.

Напомним, ДТП произошло в ночь на 8 ноября. Натали Солоник рассказала, что тогда она возвращалась со съемок и спала на заднем сиденье автомобиля. После ДТП медики обнаружили у нее многочисленные кровоподтеки, а также травму шейного отдела позвоночника: перелом между четвертым и пятым позвонками со смещением.