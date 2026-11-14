20:58  13 ноября
В Киеве установили ещё одно мобильное укрытие: где оно находится
20:30  13 ноября
Отключение света на выходных: в Укрэнерго назвали графики
19:55  13 ноября
На Волыни 19-летний водитель насмерть сбил 14-летнего мальчика
UA | RU
UA | RU
14 ноября 2026, 00:55

Украинская ведущая перенесла тяжелую операцию после ДТП

14 ноября 2026, 00:55
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Украинская ведущая Наталии Солоник вышла на связь после операции. В настоящее время она возобновляется после ДТП

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegioNews.

Натали Солоник переслала операцию, продолжавшуюся около четырех часов. Ее травмы оказались серьезнее, чем предполагали сначала. Вместо перелома двух позвонков у Натальи диагностировали перелом сразу четырех. Один из них врачам пришлось практически "собирать заново".

Впереди у ведущей сложная реабилитация. При этом ее правая рука после аварии работает всего на 40-50 процентов. Ведущая настроена постепенно восстанавливаться и возвращаться к обычной жизни.

Напомним, ДТП произошло в ночь на 8 ноября. Натали Солоник рассказала, что тогда она возвращалась со съемок и спала на заднем сиденье автомобиля. После ДТП медики обнаружили у нее многочисленные кровоподтеки, а также травму шейного отдела позвоночника: перелом между четвертым и пятым позвонками со смещением.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шоу-бизнес
"Хотя бы собачью будку себе взять": жених Леси Никитюк жестко высказался о помощи военным
12 ноября 2026, 23:30
Певица Даша Астаева рассказала, как узнала об измене любимого
12 ноября 2026, 22:50
Звезда "Парочки следователей" призналась о проблемах со здоровьем
12 ноября 2026, 01:35
Все новости »
12 ноября 2026
Юрий Корольчук: Украина на пороге тотального отключения
Света в стране может не быть от недели до месяца
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
Певец MELOVIN раскрыл сумму своего новогоднего гонорара
14 ноября 2026, 01:55
На Волыни мужчина "сливал" ТЦК через Viber
13 ноября 2026, 23:55
Во Львове нашли водителя, который ехал по городу с русской музыкой и оскорблял прохожих
13 ноября 2026, 23:40
Цены на АЗС падают: что происходит с ценниками на бензин
13 ноября 2026, 22:50
Зеленский подписал закон о дроп-схемах: что он предусматривает
13 ноября 2026, 22:45
В Ровенской области 15-летний парень попал в ДТП на мотоцикле
13 ноября 2026, 22:30
В Киевской области мужчина напал на друга с ножом
13 ноября 2026, 22:15
В Киевской области зенитчики впервые сбили российскую "Герань-5" с ПЗРК RBS-70
13 ноября 2026, 22:08
Удар по Сумщине: под огнем оказался жилищный сектор - есть раненые
13 ноября 2026, 21:50
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Юрий Корольчук: Украина на пороге тотального отключения
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Все публикации »
Ольга Айвазовская
Виктор Андрусив
Виктор Шлинчак
Все блоги »