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13 ноября 2026, 10:56

65 млн грн за генерала СБУ: за Дуку полностью внесли залог

13 ноября 2026, 10:56
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Фото: Громадське
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За бывшего первого заместителя начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности генерала Сергея Дуку внесли полную сумму залога – 65 млн грн

Об этом сообщил его адвокат Юрий Сухов, передает RegioNews.

"За генерала СБУ Сергея Дуку внесли залог в полном объеме. Теперь увидим, что дальше…", – написал защитник.

По данным СМИ, средства на счет Высшего антикоррупционного суда поступали несколько дней подряд. В частности:

  • 9 ноября – 22 млн грн;
  • 10 ноября – 44 млн грн;
  • 11 ноября – 59,8 млн грн;
  • 12 ноября – 60,7 млн грн;
  • 13 ноября – 65 млн грн.

Напомним, суд отправил генерала под стражу на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 65 миллионов гривен.

По информации СМИ, в региональных управлениях Службы безопасности сотрудники требуют средства на залог Дуке. Оперативников якобы обязали перечислить по 50 тысяч гривен, а начальников секторов, отделов и их заместителей – по 150 тысяч гривен.

Что известно о задержании генерала СБУ

Утром 4 ноября НАБУ заявило о препятствовании работе своих детективов во время проведения следственных действий по определению следователя судьи ВАКС. Один из чиновников СБУ угрожал применением огнестрельного оружия и не допускал детективов к месту проведения обыска.

По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь шла о генерале Сергее Дуке.

Впоследствии НАБУ и САП заявили, что в рамках операции "Карфаген" разоблачена преступная организация , которая систематически подкупала высокопоставленных должностных лиц правоохранительных органов.

В СБУ подтвердили проведение следственных действий у своих сотрудников. Позже глава ведомства Александр Поклад уволил работников спецслужбы , ставших фигурантами расследования НАБУ в рамках операции "Карфаген".

Руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов рассказал, что первый заместитель начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергей Дука во время обыска угрожал детективам пистолетом, а также разбивал молотком телефоны и уничтожил жесткий диск.

Операция "Карфаген": подробности

4 ноября НАБУ и САП в рамках операции "Карфаген" сообщили о разоблачении масштабной преступной организации , которая, по версии следствия, контролировала 52 мошеннических колл-центра и занималась наркобизнесом, изготовлением контрафактных сигарет и поддельной валюты.

НАБУ сообщило, что в преступную организацию было привлечено по меньшей мере 12 человек.

Среди известных прозвищ и установленных журналистами личностей:

  • "Криминал" – Андрей Осипов: организатор преступной организации;
  • "Мексиканец" – вероятный руководитель наркосиндиката "Химпром";
  • "Аким" – Сергей Дука: генерал-майор СБУ;
  • "Прайс" – Владимир Ценов: чиновник Нацполиции;
  • "Консультант" – Александр Демьянчук: бывший чиновник уголовного розыска Киевщины;
  • "Боксер" – Александр Рыбалко: основатель боксерского клуба;
  • "Паша" – исполнитель поручений "Криминала", личность публично не установлена.

В новом эпизоде расследования НАБУ "Карфаген" также фигурирует Егор Буркин (Левченко) по прозвищу "Мексиканец", которого называют главой наркокартеля "Химпром". К концу 2023 года президент Украины Зеленский ввел против него персональные санкции, а сам Левченко уже несколько лет скрывается от правосудия в Латинской Америке.

Дело охватывает не только СБУ, но и представителей Нацполиции, прокуратуры и криминальной среды.

НАБУ и САП сообщили о подозрениях пяти фигурантам дела в рамках операции "Карфаген".

Высший антикоррупционный суд 5 ноября избрал меру пресечения руководителю одного из департаментов Национальной полиции. Чиновника взяли под стражу на 60 дней – до 3 января 2027 года включительно.

6 ноября заместителя начальника отдела Управления уголовного розыска ГУНП в Киевской области Александра Демьянчука отправили под стражу до 2 января следующего года.

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