Фото: полиция

ДТП произошло 12 ноября около 14:00 в селе Борохов Луцкого района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель DAF не справился с управлением, в результате чего съехал с дороги и врезался в дерево – грузовик перевернулся.

От полученных травм 47-летний мужчина погиб на месте.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство. Продолжается расследование.

Напомним, днем 12 ноября на Закарпатье столкнулись легковушка и грузовик. Погибла женщина, среди пострадавших – двое детей.