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13 ноября 2026, 11:27

Смертельное ДТП с 4-летним ребенком на Львовщине: водителя задержали

13 ноября 2026, 11:27
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Фото: Прокуратура Украины
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На Львовщине правоохранители задержали 43-летнего водителя Mercedes-Benz ML 350, который, по предварительным данным, спровоцыровал смертельное ДТП. В результате аварии погибла 4-летняя девочка

Об этом сообщила Львовская областная прокуратура, передает RegioNews.

По предварительной информации, водитель Mercedes на закругленном участке дороги выехал на встречную полосу и столкнулся с Audi Q5, за рулем которого находился 29-летний мужчина.

В салоне Audi ехала 4-летняя дочь водителя. Ребенок получил тяжелые травмы, его госпитализировали в реанимацию. Однако менее чем через три часа девочка скончалась в больнице.

Руководителя Mercedes задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшей (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Напомним, авария произошла 12 ноября около 15:00 на автодороге "Шептицкий - Радехов", вблизи села Новый Витков. Столкнулись автомобили Mercedes-Benz и Audi. Водители обоих автомобилей не пострадали.

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