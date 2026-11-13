Фото: полиция

Российские войска с вечера 12 ноября атаковали Ровенскую область, применив до десяти реактивных беспилотников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Около 20.00 под удар попал объект критической инфраструктуры в Сарненском районе. В 22:00 возник пожар в недостроенном жилом доме – были разрушены крыша и стена.

Около 22:40 в Ровно загорелся объект бизнеса. Спасатели ликвидировали пожар, пострадавших там не было.

В 00:30 россияне ударили по многоэтажке в Ровно. Пожар возник в двух квартирах. Повреждены стены, крыша, окна дома, а также автомобили и гаражи.

В результате этого удара пострадали шесть человек, среди них – дети 16 и 17 лет. Один человек находится в тяжелом состоянии. Полицейские эвакуировали из дома более 40 человек.

Около 02:00 в Ровенском районе под удар попало частное домовладение. Огонь уничтожил автомобиль, также повреждены соседние дома и гараж.

В 04:00 российские войска атаковали еще один объект бизнеса в Ровенском районе. В результате удара пострадал 46-летний мужчина, его госпитализировали. Спасатели потушили пожар.

Напомним, утром 13 ноября российские войска нанесли два удара по Запорожью. Погиб 17-летний парень. Спасатели извлекли из-под завалов четырех человек.