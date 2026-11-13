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13 ноября 2026, 10:50

Дубинскому, подозреваемому в госизмене, ВР выплатила более 3,4 млн грн

13 ноября 2026, 10:50
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Фото: "Радио Свобода"
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Народному депутату Александру Дубинскому, который почти три года находится под стражей по подозрению в государственной измене, Верховная Рада выплатила более 3,4 млн. грн

Об этом сообщил проект журналистских расследований "Схемы", передает RegioNews.

По данным журналистов, в июле 2026 года Дубинский обратился в Верховную Раду с просьбой выплатить ему зарплату, средства на депутатскую деятельность и компенсацию за неиспользованные отпуска.

Глава регламентного комитета парламента Сергей Кальченко пояснил, что зарплату народному депутату начисляют только за фактически отработанное время. В то же время, выплаты на осуществление депутатских полномочий, которые составляют около 200 тыс. грн в месяц, предусмотрены для всех народных депутатов независимо от того, выполняют ли они свои обязанности фактически.

Члены регламентного комитета единодушно поддержали такую трактовку.

Как выяснили "Схемы", уже через три дня после заседания комитета Аппарат Верховной Рады начал перечислять средства Дубинскому. Первый платеж составил около 200 тыс. грн.

В целом на октябрь 2026 года нардеп получил более 3,4 млн грн.

Журналисты обратились к Дубинскому за комментарием из-за его адвоката, однако на момент публикации ответа не получили.

Напомним, осенью 2023 года Дубинскому сообщили о подозрении в государственной измене и создании, руководстве и участии в преступной организации.

В мае 2026 года Офис Генпрокурора вручил подозрение народному депутату IX созыва. По данным следствия, подозреваемый системно использовал собственные информационные площадки для распространения тезисов, выгодных государству-агрессору.

В прокуратуре не указывали, о ком говорилось, однако народный депутат Украины Александр Дубинский заявил, что ему действительно объявили еще одно подозрение.

В январе 2025 года Дубинский был внесен в официальный список украинских коррупционеров. Основанием внесения в Реестр стало решение Киевского апелляционного суда, отказавшего в удовлетворении жалобы на решение Печерского районного суда города Киева.

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