Россияне ударили по промышленному объекту в Запорожье: погиб мужчина
Российские войска 13 ноября нанесли очередной удар по Запорожью, атаковав промышленный объект в Космическом районе города
Об этом сообщил в.и.о. главы Запорожской ОВА Михаил Семикин, передает RegioNews.
В результате российского удара под завалами оказался мужчина. К сожалению, он погиб.
На месте атаки возник пожар.
Напомним, утром 13 ноября российские войска нанесли два удара по Запорожью. Погиб 17-летний парень. Спасатели извлекли из-под завалов четырех человек.
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