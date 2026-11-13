В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...

Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов

12 октября 2026

Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам

Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...