В Виннице якобы избили сына погибшего военного: что выяснили в ОК "Юг"

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В Оперативном командовании "Юг" заявили, что информация о якобы избиении военнослужащими ТЦК и СП сына погибшего украинского защитника в Виннице не соответствует действительности

Об этом "Укринформу" сообщил спикер ОК "Юг" Алексей Мищенко, передает RegioNews.

По его словам, мужчина состоит на военном учете и имеет законную отсрочку от призыва до 2027 года. Поэтому оснований для принудительных действий к нему не было.

Также Мищенко сообщил, что полиция Винницкой области разыскала и опросил юношу. Тот отказался писать заявление, опроверг информацию об избиениях, распространенную в соцсетях, и заявил, что не имеет претензий к военнослужащим ТЦК.

В командовании призвали медиа и общественность пользоваться только проверенной информацией и официальными сообщениями правоохранителей.

Напомним, 12 ноября жена погибшего военного опубликовала сообщение, в котором утверждала, что в Виннице работники ТЦК избили ее сына до потери сознания, несмотря на то, что он показал документы об отсрочке.

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