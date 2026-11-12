Дело "Карфагена": в Нацполиции отстранили Владимира Ценова

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Первый заместитель начальника Департамента стратегических расследований Национальной полиции Владимир Ценов был отстранен от исполнения служебных обязанностей. Он подозревается в деле "Карфаген" относительно вероятного участия в преступной организации и получения неправомерной выгоды

Об этом сообщили в Национальной полиции в ответ на запрос проекта "Схемы" ("Радио Свобода"), передает RegioNews .

"На время проведения служебного расследования полковник полиции Ценов Владимир Николаевич, первый заместитель начальника Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины, отстранен от выполнения служебных обязанностей", — отметили в ведомстве.

В Нацполиции объяснили, что служебное расследование проводят из-за возможных нарушений дисциплины отдельными работниками. В то же время, имена других правоохранителей, деятельность которых проверяют, не разглашают.

По данным НАБУ и САП, руководитель ДСР с позывным "Прайс" с января по июль 2026 якобы получал деньги за невмешательство в работу отдельных колцентров. Кроме того, следствие утверждает, что он помогал одному из них добиться рассмотрения дела нужным судьей.

Ценов задержали 4 ноября. На следующий день Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей с альтернативой залога в 15 млн гривен. Уже 6 ноября после внесения залога он вышел из СИЗО.

В Нацполиции также сообщили, что в ходе служебного расследования проверят возможную причастность отдельных стражей порядка к изготовлению поддельных евро.

По данным антикоррупционных органов, в организацию этого процесса был привлечен действующий полицейский с позывным "Консультант". Вероятно, речь идет о заместителе начальника отдела уголовного розыска ГУНП в Киевской области Александре Демьянчуке.

Ему инкриминируют участие в преступной организации, предоставление неправомерной выгоды, пытки, изготовление и сбыт поддельных денег, а также легализацию имущества, полученного преступным путем. 6 ноября суд взял Демьянчука под стражу без права внесения залога.

Напомним, суд отправил генерала под стражу на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 65 миллионов гривен.

По информации СМИ, в региональных управлениях Службы безопасности сотрудники требуют средства на залог Дуке. Оперативников якобы обязали перечислить по 50 тысяч гривен, а начальников секторов, отделов и их заместителей – по 150 тысяч гривен.

Что известно о задержании генерала СБУ

Утром 4 ноября НАБУ заявило о препятствовании работе своих детективов во время проведения следственных действий по определению следователя судьи ВАКС. Один из чиновников СБУ угрожал применением огнестрельного оружия и не допускал детективов к месту проведения обыска.

По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, речь шла о генерале Сергее Дуке.

Впоследствии НАБУ и САП заявили, что в рамках операции "Карфаген" разоблачена преступная организация , которая систематически подкупала высокопоставленных должностных лиц правоохранительных органов.

В СБУ подтвердили проведение следственных действий у своих сотрудников. Позже глава ведомства Александр Поклад уволил работников спецслужбы , ставших фигурантами расследования НАБУ в рамках операции "Карфаген".

Руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов рассказал, что первый заместитель начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергей Дука во время обыска угрожал детективам пистолетом, а также разбивал молотком телефоны и уничтожил жесткий диск.

Операция "Карфаген": подробности

4 ноября НАБУ и САП в рамках операции "Карфаген" сообщили о разоблачении масштабной преступной организации , которая, по версии следствия, контролировала 52 мошеннических колл-центра и занималась наркобизнесом, изготовлением контрафактных сигарет и поддельной валюты.

НАБУ сообщило, что в преступную организацию было привлечено по меньшей мере 12 человек.

Среди известных прозвищ и установленных журналистами личностей:

"Криминал" – Андрей Осипов: организатор преступной организации;

"Мексиканец" – вероятный руководитель наркосиндиката "Химпром";

"Аким" – Сергей Дука: генерал-майор СБУ;

"Прайс" – Владимир Ценов: высокопоставленный чиновник Нацполиции;

"Консультант" – Александр Демьянчук: бывший чиновник уголовного розыска Киевщины;

"Боксер" – Александр Рыбалко: основатель боксерского клуба;

"Паша" – исполнитель поручений "Криминала", личность публично не установлена.

В новом эпизоде расследования НАБУ "Карфаген" также фигурирует Егор Буркин (Левченко) по прозвищу "Мексиканец", которого называют главой наркокартеля "Химпром". К концу 2023 года президент Украины Зеленский ввел против него персональные санкции, а сам Левченко уже несколько лет скрывается от правосудия в Латинской Америке.

Дело охватывает не только СБУ, но и представителей Нацполиции, прокуратуры и криминальной среды.

НАБУ и САП сообщили о подозрениях пяти фигурантам дела в рамках операции "Карфаген".

Высший антикоррупционный суд 5 ноября избрал меру пресечения руководителю одного из департаментов Национальной полиции. Чиновника взяли под стражу на 60 дней – до 3 января 2027 года включительно.

6 ноября заместителя начальника отдела Управления уголовного розыска ГУНП в Киевской области Александра Демьянчука отправили под стражу до 2 января следующего года.

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