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По состоянию на утро 13 ноября в результате российских атак на энергетическую инфраструктуру часть потребителей в 12 областях осталась без электроснабжения. В большинстве регионов продолжают действовать графики почасовых отключений

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Обесточивания зафиксированы в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях.

В пострадавших регионах энергетики круглосуточно проводят ремонтно-восстановительные работы там, где разрешается ситуация с безопасностью. В то же время, новые атаки и воздушные тревоги затрудняют возобновление электроснабжения.

В большинстве областей действуют графики почасовых отключений света, а для промышленных предприятий – ограничение мощности.

Из-за постоянных российских ударов ситуация в энергосистеме остается нестабильной, поэтому графики отключений могут меняться в течение дня.

Напомним, энергоэксперт Юрий Корольчук в интервью RegioNews рассказал, что для возобновления украинской энергосистемы после российских атак может потребоваться около 20 лет. При этом вернуть ее до довоенного уровня, вероятно, не получится.