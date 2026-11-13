09:45  13 ноября
Во Львовской области в ДТП погибла 4-летняя девочка
10:26  13 ноября
Трое пациентов пострадали из-за атаки РФ на медучреждение в Киеве, – Минздрав
11:37  13 ноября
Российский удар по Одессе: количество пострадавших выросло
UA | RU
UA | RU
13 ноября 2026, 10:59

Из-за атак РФ без света осталась часть потребителей в 12 областях, – Минэнерго

13 ноября 2026, 10:59
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: pixabay
Читайте також
українською мовою

По состоянию на утро 13 ноября в результате российских атак на энергетическую инфраструктуру часть потребителей в 12 областях осталась без электроснабжения. В большинстве регионов продолжают действовать графики почасовых отключений

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Обесточивания зафиксированы в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях.

В пострадавших регионах энергетики круглосуточно проводят ремонтно-восстановительные работы там, где разрешается ситуация с безопасностью. В то же время, новые атаки и воздушные тревоги затрудняют возобновление электроснабжения.

В большинстве областей действуют графики почасовых отключений света, а для промышленных предприятий – ограничение мощности.

Из-за постоянных российских ударов ситуация в энергосистеме остается нестабильной, поэтому графики отключений могут меняться в течение дня.

Напомним, энергоэксперт Юрий Корольчук в интервью RegioNews рассказал, что для возобновления украинской энергосистемы после российских атак может потребоваться около 20 лет. При этом вернуть ее до довоенного уровня, вероятно, не получится.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война обстрелы последствия Минэнерго энергосистема электроэнергия
12 ноября 2026
Юрий Корольчук: Украина на пороге тотального отключения
Света в стране может не быть от недели до месяца
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
Не поделили девушку: в Киеве несовершеннолетний порезал 13-летнего подростка
13 ноября 2026, 13:13
Взрыв авто в Москве: бывший пресс-секретарь Азарова в тяжелом состоянии – СМИ
13 ноября 2026, 12:58
Пограничники показали, как поразили замаскированные укрытия российских оккупантов
13 ноября 2026, 12:41
На Харьковщине женщина погибла из-за взрыва неизвестного устройства
13 ноября 2026, 12:40
В Кировоградской области обезвредили две боевые части российской ракеты весом по 400 кг
13 ноября 2026, 12:20
В Виннице якобы избили сына погибшего военного: что выяснили в ОК "Юг"
13 ноября 2026, 12:05
Война как стиль жизни: Украина должна быть готова к любым угрозам
13 ноября 2026, 11:52
Смертельное ДТП на Волыни: грузовик врезался в дерево и перевернулся
13 ноября 2026, 11:43
Российский удар по Одессе: количество пострадавших выросло
13 ноября 2026, 11:37
Смертельное ДТП с 4-летним ребенком на Львовщине: водителя задержали
13 ноября 2026, 11:27
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Юрий Корольчук: Украина на пороге тотального отключения
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Все публикации »
Ольга Айвазовская
Виктор Андрусив
Виктор Шлинчак
Все блоги »